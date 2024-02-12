ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня может пробовать выйти выше 3250 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Индекс МосБиржи в пятницу чуть подрос, завершив день и неделю умеренным ростом при поддержке растущих цен на нефть. Объёмы торгов в последний день недели сократились почти в 2 раза после бурного всплеска четверга, - инвесторы предпочли не совершать активных действий в «фишках» и частично зафиксировать прибыль в менее ликвидных бумагах на фоне неуверенности в разовости волны фиксации прибыли предыдущего дня, заметно ослабла торговая активность и в бумагах Яндекса после бурного роста котировок. Тем не менее, сдержанный оптимизм на рынке все же возобладал: ключевые бумаги преимущественно смогли отскочить, хотя и показали весьма умеренный рост курсовой стоимости. В их числе – «весовые» акции ЛУКОЙЛА и Сбербанка. Отметим, что последние получили поддержку от неплохой, по нашему мнению, отчетности по РСБУ за январь: банк, несмотря нас сезонность (январь обычно слабый месяц), заработал 115,1 млрд руб. чистой прибыли, что сравнимо с декабрьским показателем (115,6 млрд руб.); хотя и отметил торможение кредитования на фоне ограничительных мер ЦБ и высоких ставок. В целом мы на акции Сбербанка продолжаем смотреть позитивно как на долгосрочном горизонте, так и тактически, и считаем их хорошей дивидендной историей.

Среди наиболее ликвидных бумаг выделим достаточно неплохой отскок в акциях сталелитейщиков, заметно откатившихся от максимумов года на технических факторах, активизацию покупок в акциях ГК ПИК и АФК Система без новостей и решительный возврат к своим максимумам «префов» Башнефти, в которых сохраняется позитивная интрига по дивидендам.

Из негативных новостей дня выделим НОВАТЭК, рекомендовавший финальные дивиденды (44 руб. на акцию), меньшие, чем ожидалось, и слабую, хотя в целом ожидаемую, отчетность Норникеля по МСФО за прошлый год (выручка: -15% г/г; EBITDA: -21% г/г; чистая прибыль: -51% г/г). Их акции не сильно просели, но обновили минимумы, причем Норникеля – с лета прошлого года.

А в аутсайдерах торгов – продолжившие откатываться перед приостановкой торгов в связи с редомициляцией расписки TCS Group, резко скорректировавшиеся акции Совкомбанка, технически выглядящие перегретыми, и РБК.

Ждем, что сегодня будут преобладать умеренно позитивные настроения, а индекс МосБиржи предпримет попытки вернуться выше 3250 пунктов. Ввиду комфортных цен на нефть по-прежнему интересно выглядят «идейные» бумаги нефтегазовых компаний. Ждем развития отскока в сталелитейщиках и оживления спроса во внутренних секторах.