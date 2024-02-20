ПСБ: Корпоративные флоатеры пока по-прежнему остаются топ-идеей на долговом рынке

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Котировки ОФЗ остаются под давлением, продолжая отыгрывать сигнал ЦБ по продолжительному удержанию ставок на высоком уровне. В понедельник доходности подросли на 1-3 б.п. (12,2% по 5-летним ОФЗ, 12,26% - по 10- летним); 10 б.п. прибавили 3-летние бумаги (12,35% годовых) – Минфин регулярно стал предлагать выпуски на аукционах на данном участке кривой.

В целом, итоги прошедшего заседания Банка России определят поведение рынка, как минимум, на ближайшие 2-3 недели до появления новых факторов, способных сдвинуть ожидания по началу снижения ставки (сейчас консенсус соответствует середине года). В результате, в ближайшее время рынок бумаг с фиксированной ставкой будет оставаться фактически безыдейным, постепенное сползание вниз котировок классических ОФЗ может продолжится.

Таким образом, корпоративные флоатеры пока по-прежнему остаются топ идеей на российском долговом рынке.