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ПСБ: Сегодня на валютном рынке может повыситься волатильность

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера доллар продолжил, второй день подряд, проторговывать преимущественно узкую зону 92-92,5 руб. Юань выглядел посильнее, поднявшись к 12,8 руб. на фоне заметного укрепления позиций юаня на мировых рынках. Стабильности курса американской валюты способствовали комфортные уровни нефтяных котировок (Brent лишь вечером, ведомая ухудшением настроений на рынке США, откатилась "под" отметку 83 долл./барр.) и увеличение предложения валюты со стороны экспортеров и Банка России после завершения "длинных" выходных в КНР. Впрочем, параллельно наблюдалось и оживление спроса, отчасти отложенного, также из-за китайских праздников, отчасти - подталкиваемого опасениями усиления санкционного давления.

Утром доллар вновь не показывает значимой динамики. Сегодня на валютном рынке могут наблюдаться всплески волатильности. Целевой диапазон по доллару на сегодня смещаем вверх, до 91,5-93 руб. По-прежнему считаем, что фактор усиления продаж валюты экспортерами перед налоговыми выплатам 28 февраля в условиях "короткой" недели продолжит оказывать весомую поддержку рублю.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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