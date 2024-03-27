Вуш Холдинг: х2,3 раза выросла чистая прибыль за 2023 г.

Екатерина Крылова, Управляющий эксперт ПСБ

Оператор кикшеринга отчитался по МСФО за 2023 г. - ожидаемо хорошо.

Ключевые показатели:

Выручка: 10,73 млрд руб., +1,7 раза г/г

EBITDA: 4,45 млрд руб., +36% г/г

Рентабельность по EBITDA: 42%, -9 п.п.

Чистая прибыль: 1,94 млрд руб., +2,3 раза г/г

Рост выручки в 2023 г. обусловлен увеличением количества поездок в 1,86 раза, до 103,5 млн шт. Общее количество СИМ на конец 2023 г. составило практически 150 тыс.шт., что в 1,83 раза больше, чем на конец 2022 г. Количество локаций присутствия сервиса кикшеринга выросло с 40 до 55. EBITDA выросла вслед за выручкой, но резкий рост общих , коммерческих и административных расходов на 41% г/г оказал давление на рентабельность. Чистая прибыль выросла за счет получения дохода от курсовых разниц, существенно большего, чем в 2022 г. (в 23,5 раза, до 492,2 млн руб.). Но она могла бы быть даже выше, если бы компания не понесла процентный расход по облигациям и не создавала бы резерв под ожидаемые кредитные убытки суммарно на 954 млн руб. Некоторым негативным моментом выступает рост долговой нагрузки (за счет наращивания кредитной массы), до 1,9х с 1,1х на конец 2022 г., так как эта метрика ограничивает дивидендный payout. Если показатель чистый долг/EBITDA выше 1,5х, но не более 2,5х, то на дивидендные выплаты должно пойти 25% от чистой прибыли (если не выше 1,5х, то 50%). Компания тем не менее подтвердила намерение делиться прибылью с акционерами и далее. В целом, Вуш - хорошая история роста, компания активно развивается, впереди - старт летнего сезона (компания уже объявила о выводе 194 тыс. СИМ на улицы городов, при этом закупив 44 тыс. новых устройств), что должно трансформироваться в соответствующе сильные финансовые результаты. Акции на отчет отреагировали ростом на 0,5%, но они неделей ранее выросли до исторических максимумов, отыгрывая новости о выводе СИМ в преддверии летнего сезона.