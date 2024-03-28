ПСБ: Минфин ограничил объем размещения ОФЗ, что поддержало рынок

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Минфин сократил объем удовлетворенных заявок на аукционе, что благоприятно отразилось на рынке госбумаг – доходности среднесрочных и длинных ОФЗ снизились на 3-10 б.п. (13,10% - по 5-летнему выпуску, 13,16% - по 10-летнему). Доходность индекса RGBI снизилась на 2 б.п. – до 13,33% годовых, оборот торгов нормализовался - 10 млрд руб., что соответствует средним значениям в январе-феврале 2024 г. (без учета активных продаж в марте).

Суммарный объем размещения ОФЗ вчера составил 37 млрд руб. при спросе 104 млрд руб. Ранее при аналогичном спросе Минфин удовлетворял гораздо более внушительный объем заявок – до 70 млрд руб. В целом, снижение объем размещения может быть связано с выполнением квартального плана по заимствованиям на 96% из 800 млрд руб. Не исключаем, что с апреля объемы размещений снова вырастут, что ограничит восстановление рынка госбумаг.

Инфляция в годовом выражении на 25 марта остается выше 7,7%; недельная ускорилась с 0,06% до 0,11%, что пока не способствует росту ожидания по снижения ключевой ставки.

Считаем, что ранее апрельского заседания сигналов по ослаблению ДКП не последует; пока не рекомендуем увеличивать дюрацию портфелей.