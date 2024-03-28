ПСБ: Индекс МосБиржи вчера впервые с 15 марта завершил торги выше отметки 3300 пунктов

Объём торгов снова снизился, но по-прежнему остаётся выше минимальных уровней начала и середины марта. Ситуация на рынке была схожа с той, которая наблюдалась накануне. Динамика была разнонаправленной, сильное движение демонстрировали лишь отдельные имена. После непродолжительной коррекции подскочили бумаги ЭсЭфАй (SFI). Основным фактором остаётся предстоящее IPO Европлана. Впервые с января 2022 года выше 22 руб. поднялись бумаги АФК Системы. Высокий спрос здесь также объясняется готовящимся публичным размещением двух дочерних компаний, а также обновлённая дивидендная политика.

Исторический максимум вчера обновили акции МосБиржи, завершив торги на отметке 219,99 рублей. На 2,2% подорожали бумаги АЛРОСА после сообщений о заключении соглашении по выкупу алмазов Минфином в 2024 г. Предполагается, что Минфин в течение года будет закупать часть продукции компании в Гохран. Сохранили восходящую динамику бумаги Самолёта. Вчера они подорожали на 3,8%. Говорить о сломе нисходящего тренда ещё преждевременно, стоит наблюдать за уровнем 3750 руб. В потребсекторе продолжается ралли акций Ленты, при этом значимых новостей до сих пор не поступало. За неделю бумаги компании подорожали на 16%.

Ожидаем увидеть сегодня рост российского рынка. Ближайшей целью выступают годовые максимумы – 3343 пунктов. Маловероятно, что она будет достигнута сегодня, но это вполне возможно в течение следующих нескольких торговых сессий. Считаем, что восходящую динамику должны сохранить акции ЛУКОЙЛа, которые смогли преодолеть уровень сопротивления. Также с оптимизмом смотрим на бумаги Сбербанка.