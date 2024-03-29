FINN FLARE разместит два выпуска на платформе А-Токен суммарным объемом 200 млн рублей

На платформе А-Токен началось размещение первого выпуска ЦФА компанией FINN FLARE, второй выпуск запланирован через две недели — 9 апреля.

Эмитентом сделки выступило ООО «НьюФэшн» — юридическое лицо торговой марки FINN FLARE — международного бренда, с 1960 года выпускающего одежду в стиле casual.

Выпуски представлены в форме простого денежного требования с фиксированной доходностью. Это вид ЦФА, где владелец ЦФА получает фиксированный доход в виде выплат от эмитента. В дату погашения ЦФА инвестору возвращается начальная стоимость ЦФА. Объем эмиссии по первому выпуску составил 100 тыс. ЦФА общей стоимостью 100 млн рублей, сроком на 6 месяцев и доходностью 18,5% годовых. Второй выпуск объемом в 100 000 ЦФА, стоимостью 100 млн рублей, доходностью 18,5% годовых будет размещен на срок 7 месяцев. Все инвесторы выпусков, помимо гарантированного ежемесячного дохода, получат дополнительную скидку 15% на весь ассортимент товаров Finn Flare.

«Для нас выпуск с FINN FLARE — это прецедент новой формы продвижения продукта, когда инвесторы получают дополнительные преимущества от эмитента. Подобной акции ранее не было реализовано на рынке ЦФА, что еще раз подчеркивает широту возможностей инструмента», — поделился COO CIB Альфа-Банка Дмитрий Витман.

«У FINN FLARE большой пул лояльных покупателей, которые с брендом не один десяток лет. Для них приобретение ЦФА – возможность присоединиться к истории успеха длиною более 60 лет. Для нас – новый инструмент привлечения инвестиций для развития бренда, чтобы и дальше соответствовать запросам наших клиентов, оставаться независимыми, не гнаться за скоротечными трендами, а создавать тот продукт, который сможет надолго остаться в моде — одежду вне времени, новую повседневную классику», — подчеркнула Ксения Рясова, СEO FINN FLARE.