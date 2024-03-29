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ПСБ: Рынок ОФЗ пытается восстановится после мартовских распродаж

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Плавное восстановление рынка ОФЗ после мартовских распродаж в четверг продолжилось – доходность индекса RGBI снизилась на 5 б.п. – до 13,28% годовых. Сокращение объемов размещения Минфином за счет выполнения квартального плана по заимствованиям (96% из 800 млрд руб.) благоприятно повлияли на рынок.

Вместе с тем, по плану до конца года остается занять еще 3,3 трлн руб., в результате чего план на 2 квартал может увеличиться до 1,0-1,1 трлн руб. Минфин по-прежнему не планирует увеличивать долю флоатеров в портфеле, поэтому рынку, скорее всего, вновь будут предложены длинные бумаги с фиксированным купоном – давление на котировки ОФЗ будет сохраняться, что ограничит восстановление рынка в отсутствии усиления сигналов по снижению ключевой ставки.

В результате, нашей стратегией на апрель остается сохранение превалирующей доли флоатеров в портфеле.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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