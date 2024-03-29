ПСБ: Индекс МосБиржи вчера смог удержаться выше отметки 3300 пунктов

Наибольшую поддержку оказали бумаги Сбербанка. Вчера они прибавили по итогам дня 1,3%, вновь подобравшись к уровню 300 рублей. Вероятно, спрос на акции банка начинает расти по мере приближение рекомендации наблюдательного совета по дивидендам. В то же время остальные ключевые бумаги завершили торги в минусе. На 0,2% подешевели акции ЛУКОЙЛа. Краткосрочный взгляд у нас позитивный: бумаги компании остаются выше своей 20-дневной средней. В минусе оказались также акции Газпрома. Если не будет новых шоков на рынке, вероятно, бумаги уже достигли своих минимумов. Текущие уровни выступают сильной поддержкой.

Заметно подскочили вчера акции РУСАЛа. Значимых новостей не появлялось. В целом вчерашний рост мы связываем с сильным отставанием бумаг от рынка, а также дорожающим алюминием. Цены на металл по-прежнему близким к минимумам, но они растут в течение месяца. По нашему мнению, на горизонте года акции РУСАЛа должны показать впечатляющий рост. Лучше рынка также были бумаги золотодобытчиков. Учитывая то, что котировки цен на золото завершили торги в четверг выше 2200 долл./унц., повышенные спрос на бумаги Полюса и Селигдара оправдан. Третий день подряд обновляли годовые максимумы депозитарные расписки Ozon. Вполне вероятна коррекция в бумагах в ближайшее время, так как они уже выглядят перегретыми. После невнятной динамики в течение последних двух недель вернулись к росту акции ЛСР. Не исключаем попыток бумаг вернуться выше 1000 руб. на фоне приближающихся дивидендов, которые станут рекордными для компании.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи проведёт день вблизи текущих уровней, немного выше отметки 3300 пунктов. Учитывая последний торговый день перед выходными, яркой динамики ждать не стоит. Спрос инвесторов будет фокусироваться в отдельных бумагах. По-прежнему позитивно смотрим на акции Сбербанка, именно они должны стать локомотивом роста для всего рынка в ближайшее время.