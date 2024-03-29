ПСБ: Сегодня волатильность на валютном рынке будет невысокой

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ
В четверг рубль растерял большую часть приобретений предыдущего дня. Несмотря на повышенные объемы торгов, естественные на завершении налоговых выплат, и рост цен на товарных рынках перед пасхальными выходными в странах Запада, курс доллара поднялся к 92,5 руб., продолжая удерживаться недалеко важной зоны сопротивления 93-93,5 руб.
Сегодня, ввиду того, что торги на большинстве западных рынков не проводятся в связи с празднованием католической Страстной пятницы, волатильность на валютном рынке может быть низкой, - пары доллар-рубль и юань-рубль с поставкой "завтра" могут остаться у уровней закрытия четверга, отметок 92,5 и 12,7 руб. соответственно.
В начале следующей недели рубль может еще немного ослабнуть, а курс доллара - перейти в чуть более высокий диапазон, зону 93-95 руб. Основным триггером роста основных валют к доллару выступит сокращение реализации валютной выручки экспортерами, традиционное в начале месяца и связанное с прохождением налогового периода, в то время как спрос на валюту остается весьма устойчивым. Комфортная ситуация на рынке нефти, где котировки Brent, тяготеющие к росту в зону 90+ долл./барр. ограничит рост валют в ближайшие дни.
На перспективы рубля в апреле мы также смотрим консервативно Хотя грядущий месяц сезонно неплохой для рубля ввиду профицита торгового баланса, а цены на нефть остаются неплохими и тяготеют к росту, спрос на валюту остается по-прежнему высоким, в том числе ввиду крепкого состояния экономики и вероятного продолжения оттока капитала в рамках в том числе и сделок с нерезидентами. Да и дисбалансы на валютном рынке, связанные с большим спросом на доллар при растущем предложении юаней, также не поддерживают рубль. Ключевым событием на валютного рынка станет решение Правительства по продлению норм об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, одного из важных факторов сохранения стабильности валютного рынка. Мы ждем положительного решения, целевым на апрель по курсу доллара в настоящее время видим диапазон 91-95 руб.