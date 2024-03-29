ПСБ: Сегодня волатильность на валютном рынке будет невысокой

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В четверг рубль растерял большую часть приобретений предыдущего дня. Несмотря на повышенные объемы торгов, естественные на завершении налоговых выплат, и рост цен на товарных рынках перед пасхальными выходными в странах Запада, курс доллара поднялся к 92,5 руб., продолжая удерживаться недалеко важной зоны сопротивления 93-93,5 руб.

Сегодня, ввиду того, что торги на большинстве западных рынков не проводятся в связи с празднованием католической Страстной пятницы, волатильность на валютном рынке может быть низкой, - пары доллар-рубль и юань-рубль с поставкой "завтра" могут остаться у уровней закрытия четверга, отметок 92,5 и 12,7 руб. соответственно.

В начале следующей недели рубль может еще немного ослабнуть, а курс доллара - перейти в чуть более высокий диапазон, зону 93-95 руб. Основным триггером роста основных валют к доллару выступит сокращение реализации валютной выручки экспортерами, традиционное в начале месяца и связанное с прохождением налогового периода, в то время как спрос на валюту остается весьма устойчивым. Комфортная ситуация на рынке нефти, где котировки Brent, тяготеющие к росту в зону 90+ долл./барр. ограничит рост валют в ближайшие дни.