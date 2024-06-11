Байкальский риск-форум 2024 состоится в Иркутске 1-4 октября

VIII Международный Байкальский риск-форум (БРИФ`24) пройдет с 1 по 4 октября в Иркутске. Ключевая тема форума – «Эффективное управление бизнесом в эпоху перемен».

Организатор мероприятия – группа компаний ИНК.

Форум соберет ведущих экспертов, представителей бизнеса и государственных органов для обсуждения актуальных вызовов и перспектив развития экономики в условиях глобальных изменений. В этом году форум акцентирует внимание на практических решениях для повышения эффективности бизнеса.

Участники обсудят применение искусственного интеллекта в производстве, развитие культуры операционного совершенства и управления рисками, инструменты повышения операционной эффективности, эффективные HR-решения, интегрированные системы менеджмента, цифровые инструменты для бизнеса, профессиональное управление рисками, обеспечение непрерывности производства, новые возможности для бизнеса.

Впервые БРИФ`24 расширит свою программу выездной сессией в Усть-Куте, которая состоится накануне мероприятия – 29-30 сентября. Там участники сформируют концепцию социально-экономического и пространственного развития района. Также в рамках форума пройдут стратегические сессии и Молодежный день.