Недельный чек россиян вырос на 32 рубля

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на прошедшей 23 неделе (с 3 по 9 июня) размер среднего чека на покупку товаров повседневного спроса составил 852 рубля, что на 32 рубля или 3,8% больше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года размер среднего чека вырос на 119 рублей, прибавив тем самым 16,2%.

«Такая динамика может объясняться комбинацией факторов: россияне совершили более дорогие и премиальные покупки, которые мы наблюдаем в ряде категорий FMCG, и безусловно, прирост обусловлен продовольственной инфляцией», – резюмируют эксперты.