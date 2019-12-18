5 лет назад в России начался финансовый кризис

«Валютный кризис 2014 года в России я встретил директором управляющей компании. Активов на фондовом рынке в тот момент у меня не было, но в любом случае ситуацию приходилось отслеживать», – вспоминает Сергей Малых, директор ООО «Центум», официальный партнер «Атон». Он рассказал SIA.RU, что изменилось за эти 5 лет, что стало лучше, что хуже, и какие выводы можно сделать, подводя итог пятилетки после кризиса–2014.

Первые звоночки прозвучали в конце 2013

Ощущение, что ситуация нездоровая на финансовом секторе, говорит Сергей, возникло примерно в конце 2013.

– Первые звоночки прозвучали в конце 2013, когда появилась информация о закрытии ряда алюминиевых заводов (алюминий сильно снизился на мировом рынке, рубль был дорогим). На сырьевых рынках цены начали медленно скатываться. При этом бюджетные расходы страны с каждым годом росли. Процентная ставка снижалась, в этом случае рубль должен был слабеть, а он укреплялся. Это создавало благодатную почву для так называемого "кэрри–трейда": нерезиденты покупали российский государственный долг в рублях с целью заработать на росте облигаций, а дополнительно получали доходность за счет укрепления рубля. Этот трейд обеспечивал им двухзначную доходность в долларах. Помню, что на тот момент доля нерезидентов в госдолге РФ достигла 34%. На тот момент лично для себя начал аккуратно конвертировать рублевые в активы в доллары, а заодно советовать всем окружающим друзьям, сотрудникам.

Санкции стали «спусковым крючком»

Кроме негативных тенденций, который складывались на финансовом и сырьевых рынках, появился еще один риск.

– Начавшийся конфликт на Украине, последовавшие за этим санкции, стали спусковым крючком для кризиса, – рассказывает Сергей Малых. – Посыпались облигации федерального займа (ОФЗ). Нерезиденты бросились на выход, при этом рынок внутренних инвесторов был ограничен. Как результат – весной началось падение длинных облигаций, к осени падение уже было глубоким, при этом рынок доллар–рубль на удивление показывал чудеса стабильности.



Я понимал, что ЦБ удерживает курс. Поэтому без промедления в этот момент все личные накопления перевел в доллар. Осенью цена на нефть и другие энергоресурсы пошла вниз.

Действия ЦБ были правильными

Действия ЦБ РФ, принятые в самый в разгар кризиса в середине декабря 2014 года, были совершенно верными, считает Сергей.

– Напомню, что для удержания контроля ЦБ принял решение отпустить курс рубля в свободное плавание и резко поднял ставку с 6,5% до 17,0% годовых. Краткосрочно эти действия привели к ускорению девальвации рубля, падению котировок ОФЗ, росту процентных ставок по депозитам, оттоку вкладчиков из банков.

В этот момент я принял решение по краткосрочным корпоративным деньгам – разместить на депозите в банке под 30% годовых на полгода.

В общем и целом тот кризис был успешно пройден как личными активами (часть долларовой подушки была продана на скачке, часть оставлена, часть была успешно потрачена на отдых за границей), так и корпоративными активами (максимально извлекли выгоду из ситуации).

2019 очень похож на 2014

Возвращаясь к сегодняшней ситуации, Сергей Малых указывает на схожие моменты: процентная ставка снижается, российские активы растут, экономика, не запустившись после девальвации, стагнирует.

– Но есть и существенные отличия. Рост российских активов происходит за счёт внутренних инвесторов, выталкиваемых с депозитов снижением ставки. Доходы бюджета трансформировались, акцент переместился с экспортеров на налоги с внутреннего бизнеса и граждан. Существенно выросло качество налогового администрирования, бюджетные расходы держатся под контролем. В целом, кредитоспособность России не вызывает сомнений.

Если снова не возникнет санкционная риторика, в Россию начнут возвращаться иностранные инвесторы, а значит, можно ожидать бурного роста в России. Правда, я лично в этом сомневаюсь. Скорее мы будем продолжать расти за счёт внутренних инвесторов, пока ставка находится на низком уровне.

Россия – не тихая гавань

Несмотря на позитивный настрой в конце 2019 года, Сергей Малых указывает, что риски у российской экономики серьезные.

– Нынешние риски в России я вижу совершенно в другом:

Глубокий кризис государственных институтов, почти полное их разрушение, включая судебную систему, правоохранительные органы, независимые СМИ, общественный контроль над государством, выборы на всех уровнях власти.

Стремительное падение доходов населения раскручивает маховик экономики в негативном направлении. Как показывает практика, одна монетарная политика не справляется с задачей запуска экономики.

Бесконтрольный рост налоговой нагрузки на субъекты экономики.

Монополизация и огосударствление экономики.

Уничтожение частных банков и финансовых институтов. Последние – отдельная боль, цифры ужасают. Под видом борьбы с нечестными практиками ведения бизнеса, ужесточается регулирование в финансовой сфере и уничтожаются тотально частные финансовые компании и банки. Поначалу этот процесс давал импульс роста для государственных банков, в дальнейшем это способно привести к краху финансовой системы. Оставшись одни на рынке, госбанки потеряют в какой-то момент контроль над реальностью, застынут в развитии и, в отсутствии конкуренции, окажутся не готовыми к новым вызовам.

Впрочем, наверное, я слишком далеко заглядываю в будущее, эти процессы очень тлеющие, длинные по срокам, поэтому на 2020 год смотрю с оптимизмом. Пока ФРС продолжит тренд мягкой кредитно–денежной политики – продолжится рост российских активов. Но расслабляться и верить, что Россия стала надёжной и абсолютной тихой гаванью, я бы не стал.