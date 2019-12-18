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5 лет назад в России начался финансовый кризис

18 декабря 2019

«Валютный кризис 2014 года в России я встретил директором управляющей компании. Активов на фондовом рынке в тот момент у меня не было, но в любом случае ситуацию приходилось отслеживать»,  – вспоминает  Сергей Малых, директор ООО «Центум», официальный партнер «Атон». Он рассказал SIA.RU, что изменилось за эти 5 лет, что стало лучше, что хуже, и какие выводы можно сделать, подводя итог пятилетки после кризиса–2014.

Первые звоночки прозвучали в конце 2013

Ощущение, что ситуация нездоровая на финансовом секторе, говорит Сергей, возникло примерно в конце 2013.

– Первые звоночки прозвучали в конце 2013, когда  появилась информация о закрытии ряда алюминиевых заводов (алюминий сильно снизился на мировом рынке, рубль был дорогим). На сырьевых рынках цены начали медленно скатываться. При этом бюджетные расходы страны с каждым годом росли. Процентная ставка снижалась, в этом случае рубль должен был слабеть, а он укреплялся. Это создавало благодатную почву для так называемого "кэрри–трейда": нерезиденты покупали российский государственный долг в рублях с целью заработать на росте облигаций, а дополнительно получали доходность за счет укрепления рубля. Этот трейд обеспечивал им двухзначную доходность в долларах. Помню, что на тот момент доля нерезидентов в госдолге РФ достигла 34%. На тот момент лично для себя начал аккуратно конвертировать рублевые в активы в доллары, а заодно советовать всем окружающим друзьям, сотрудникам.

Санкции стали «спусковым крючком»

Кроме негативных тенденций, который складывались на финансовом и сырьевых рынках, появился еще один риск.

– Начавшийся конфликт на Украине, последовавшие за этим санкции, стали спусковым крючком для кризиса, – рассказывает Сергей Малых. – Посыпались облигации федерального займа (ОФЗ). Нерезиденты бросились на выход, при этом рынок внутренних инвесторов был ограничен. Как результат – весной началось падение длинных облигаций, к осени падение уже было глубоким, при этом рынок доллар–рубль на удивление показывал чудеса стабильности.

Я понимал, что ЦБ удерживает курс. Поэтому без промедления в этот момент все личные накопления перевел в доллар. Осенью цена на нефть и другие энергоресурсы пошла вниз.

Действия ЦБ были правильными

Действия ЦБ РФ, принятые в самый в разгар кризиса в середине декабря 2014 года, были совершенно верными, считает Сергей.

– Напомню, что для удержания контроля ЦБ принял решение отпустить курс рубля в свободное плавание и резко поднял ставку с 6,5% до 17,0% годовых. Краткосрочно эти действия привели к ускорению девальвации рубля, падению котировок ОФЗ, росту процентных ставок по депозитам, оттоку вкладчиков из банков.

В этот момент я принял решение по краткосрочным корпоративным деньгам – разместить на депозите в банке под 30% годовых на полгода.

В общем и целом тот кризис был успешно пройден как личными активами (часть долларовой подушки была продана на скачке, часть оставлена, часть была успешно потрачена на отдых за границей), так и корпоративными активами (максимально извлекли выгоду из ситуации).

2019 очень похож на 2014

Возвращаясь к сегодняшней ситуации, Сергей Малых указывает на схожие моменты: процентная ставка снижается, российские активы растут, экономика, не запустившись после девальвации, стагнирует.

– Но есть и существенные отличия. Рост российских активов происходит за счёт внутренних инвесторов, выталкиваемых с депозитов снижением ставки. Доходы бюджета трансформировались, акцент переместился с экспортеров на налоги с внутреннего бизнеса и граждан. Существенно выросло качество налогового администрирования, бюджетные расходы держатся под контролем. В целом, кредитоспособность России не вызывает сомнений.

Если снова не возникнет санкционная риторика, в Россию начнут возвращаться иностранные инвесторы, а значит, можно ожидать бурного роста в России. Правда, я лично в этом сомневаюсь. Скорее мы будем продолжать расти за счёт внутренних инвесторов, пока ставка находится на низком уровне.

Россия – не тихая гавань

Несмотря на позитивный настрой в конце 2019 года, Сергей Малых указывает, что риски у российской экономики серьезные.

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18 декабря 2019

– Нынешние риски в России я вижу совершенно в другом:

  • Глубокий кризис государственных институтов, почти полное их разрушение, включая судебную систему, правоохранительные органы, независимые СМИ, общественный контроль над государством, выборы на всех уровнях власти.
  • Стремительное падение доходов населения раскручивает маховик экономики в негативном направлении. Как показывает практика, одна монетарная политика не справляется с задачей запуска экономики.
  • Бесконтрольный рост налоговой нагрузки на субъекты экономики.
  • Монополизация и огосударствление экономики.
  • Уничтожение частных банков и финансовых институтов. Последние – отдельная боль, цифры ужасают. Под видом борьбы с нечестными практиками ведения бизнеса, ужесточается регулирование в финансовой сфере и уничтожаются тотально частные финансовые компании и банки. Поначалу этот процесс давал импульс роста для государственных банков, в дальнейшем это способно привести к краху финансовой системы. Оставшись одни на рынке, госбанки потеряют в какой-то момент контроль над реальностью, застынут в развитии и, в отсутствии конкуренции, окажутся не готовыми к новым вызовам.

Впрочем, наверное, я слишком далеко заглядываю в будущее, эти процессы очень тлеющие, длинные по срокам, поэтому на 2020 год смотрю с оптимизмом. Пока ФРС продолжит тренд мягкой кредитно–денежной политики – продолжится рост российских активов. Но расслабляться и верить, что Россия стала надёжной и абсолютной тихой гаванью, я бы не стал.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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