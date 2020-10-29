ВТБ не ждёт снижения потребительского кредитования в 4 квартале

Банк ВТБ с начала года увеличил выдачу розничных кредитов на 10% - почти до 1,3 трлн рублей. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе 12-го инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». По его прогнозам, рост кредитного портфеля физлиц по итогам года на рынке превысит 10%.

Наиболее активный рост в этом году продемонстрировала ипотека: объем ипотечного кредитования на середину октября в ВТБ достиг 677 млрд рублей, что превышает результат всего 2019 года (675 млрд). Банк идет с опережением прошлогодних результатов почти на 40%, чему во многом способствует госпрограмма поддержки ипотечного кредитования, по которой в ВТБ сейчас действует ставка 6,1%. Сегменты потребительского кредитования и автокредитования, пострадавшие из-за от пандемии в этом году, пока не восстановились до уровня прошлого года.

«В 4 квартале снижения потребительского кредитования физлиц мы не прогнозируем – напротив, по нашей оценке, продажи розничных кредитов в ВТБ превысят результат третьего квартала более чем на 10%. Спрос на кредиты со стороны граждан растет, и мы ожидаем, что ВТБ будет расти по кредитованию и привлечению средств клиентов выше рынка», - отметил Анатолий Печатников в ходе форума.

По его словам, некоторые ограничения, вновь вводимые из-за коронавируса, пока не успели отразиться на экономической активности граждан. По данным эквайрингового бизнеса ВТБ, начало октября, как и сентябрь, демонстрирует рост потребительской активности граждан на 3% год к году. В ретейле наибольший рост оборота к аналогичному периоду прошлого года демонстрируют сегменты одежды и обуви (+25%), электроники (+11%) и DIY (+15%). Рестораны и услуги в целом достигли прошлогодних значений, пока еще не восстановили свои объемы авиа и турагентства, при этом в категории «гостиницы» отмечается значительное превышение значений 2019 года – на 22%, причиной этого стало активное развитие внутреннего туризма. На загрузке московского метро ограничения практически не отразились.