Вышел в свет майский номер Газеты Дело

Главная тема нового выпуска – поддержка малого и среднего бизнеса со стороны государственных институтов: что должно повысить её доступность, какие сферы предпринимательской деятельности в Иркутской области особенно нуждаются в господдержке, и какие структуры её оказывают. Ещё одна актуальная тема майского выпуска – старт активного строительного сезона и его особенности в нашем регионе. Эксперты рынка вместе с Газетой Дело разбираются в нюансах отрасли, характерных для 2021 года, – от качества бетона до проблем индивидуального жилищного строительства. Кроме этого в газете представлена информация о новых крупных энергетических, экологических, градостроительных, технологических проектах, реализация которых изменит качество нашей жизни. Точки роста: что поможет развитию бизнеса в Иркутской области Куда обращаться за поддержкой? Иркутским предпринимателям больше не придется задаваться таким вопросом: Институты господдержки малого бизнеса в регионе объединились на площадке Центра «Мой бизнес», что должно повысить прозрачность и доступность поддержки, эффективность использования средств. Какие еще достигнуты цели через объединение? Как изменился принцип работы с бизнесом, на какие отрасли будут делать ставку? Почему без системного подхода малый бизнес останется «точкой роста» только на бумаге? На вопросы Газеты Дело ответили первый зампредседателя правительства региона Руслан Ситников и директор Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес» Диляра Окладникова.

Будущее в настоящем: Альфа-Банк открыл в Иркутске первый инновационный офис «Я попал в кафе? Здесь же раньше был банк!» – это первая реакция клиентов Альфа-Банка, которые сейчас приходят в иркутский офис, расположенный на улице Ленина, 25. Он открылся в конце апреля в совершенно новой и пока непривычной для горожан концепции phygital. Главный редактор Газеты Дело побывал на открытии инновационного отделения и узнал, что такое phygital-офис, чем он кардинально отличается от привычно-классических банковских помещений, в чём суть нового подхода Альфа-Банка в общении с клиентами и даже особенности конструкции стола-кракена. Качество как кредо. Сергей Эйсбруннер, «Сибавиастрой», – о честном бетоне и репутации производителя Песок, цемент, щебень плюс добавки – это хороший, качественный классический бетон, говорит директор завода ЖБИ «Сибавиастрой» Сергей Эйсбруннер. Как его можно испортить? Во что выливается использование некачественного бетона? И почему качественный строительный материал не может стоить дёшево? Ответы на эти вопросы – в нашем интервью.

«Производитель производителю – рознь». Сергей Жуков, директор ООО «БетонШик», – о качественном бетоне В последние годы рынок бетона работает в условиях жесткой конкуренции. Цена всех составляющих смеси значительно выросла, в то время как сам бетон дорожает очень медленно. Низкий порог входа на рынок обеспечил появление на нем множества недобросовестных игроков, предлагающих бетон сомнительного качества. К чему это приводит? Какой урон наносит отрасли в целом? Что должно насторожить покупателя? Об этом мы спросили экспертов рынка.

«Проблема с качеством бетона огромна». Максим Булдаков, генеральный директор ООО «Новый бетон» По мнению экспертов, на иркутском рынке бетона существует несколько острых проблем: недобросовестные производители, низкое качество и неадекватная стоимость бетона. Почему сложилась такая ситуация и как её изменить, размышляет генеральный директор ООО «Новый бетон» Максим Булдаков.

«Рынок бетона – в сложной ситуации». Евгений Болеско, генеральный директор ООО «Нептун» Конкурентная борьба на иркутском рынке бетона ведётся порой не самыми честными способами, считают добросовестные производители этого строительного материала. В чём это выражается? И как непростой ситуации могут противостоять потребители? На эти вопросы отвечает генеральный директор ООО «Нептун» Евгений Болеско.

СИЛЕКС: В Саянке начато строительство завода по производству силикатных строительных материалов Эстетике иркутских новостроек и частных домов в загородных поселках строители уделяют немало внимания. Нередко для облицовки зданий используют силикатный кирпич. Он красив, геометрия его точна, а цветовая гамма богата. Сейчас этот материал завозят из других регионов, но уже в следующем году на иркутский строительный рынок поступит местная продукция. О том, какие стройматериалы будет производить новый завод и на каком этапе сейчас находится проект, Газете Дело рассказал Артем Минеев, исполнительный директор ООО «Саянскгазобетон».

Профессиональные риски: как выявить и управлять «С начала 90-х годов вся охрана труда в принципе сводилась к формальным действиям: в основном, к простой росписи в журнале инструктажа. Сейчас законодатель всё больше делает акцент не на «красивую картинку» в документации, а на конкретные действия работодателя по профилактике травматизма. В том числе – за счёт оценки профессиональных рисков и управления ими», – говорит начальник сектора специальной оценки условий труда ФБУ «Иркутский ЦСМ» Татьяна Верозуб. Газете Дело она рассказала, что такое профессиональные риски, кому они угрожают, как их оценить, и почему работодателю выгодно провести такую оценку.

Новые технологии – для поиска новых клиентов. Какие телеком-сервисы востребованы у иркутского бизнеса Крупные иркутские компании уже несколько лет активно занимаются автоматизацией: вместо ручного труда на производстве используют роботов, устанавливают на машины и оборудование интеллектуальные счетчики, создают системы оперативной коммуникации между сотрудниками. В 2020 году цифровизацией бизнеса вынуждены были заняться и индивидуальные предприниматели. Спрос на некоторые решения для малого бизнеса вырос в семь раз, говорит Владислав Божеев, директор филиала МТС в Иркутской области. И это неспроста: телеком-сервисы помогают оптимизировать ресурсы, экономить, предотвращать риски и финансовые потери. О трех самых востребованных у иркутских компаний решениях, которые продолжают набирать обороты в нынешнем году, эксперт рассказал Газете Дело.

Будем строить, будем жить? Эксперты о развитии рынка ИЖС в Иркутской области Губернатор Иркутской области в конце апреля 2021 года заявил, что в регионе за неполные десять лет планируется построить 6,9 млн квадратных метров индивидуального жилья. Если учесть, что за прошлый год объём ИЖС в Приангарье, по данным статистики, составил 645,2 тыс. кв. м, то план, в принципе, выполнимый. Но насколько эти цифры соответствуют реальности? И насколько, исходя из этого, реалистичны заявленные планы? Кроме этого, наша область стала одним из пяти российских регионов-пилотов, где будут реализовывать типовые проекты индивидуального жилищного строительства. Пока же большая часть индивидуальных домов – это так называемый самострой. Что мешает развитию комплексной застройки, и что может изменить данный тренд? На эти вопросы Газете Дело отвечают застройщики и девелоперы иркутского рынка загородной недвижимости.

Каждый дом индивидуален. 4 шага к уникальному дому в «Патроны Парк» (видео) В поселке «Патроны Парк» каждый дом индивидуален, и, как говорят авторы проекта, это не просто слоган, а реальное положение вещей. Даже выбирая типовое решение из каталога девелопера, заказчик может быть уверен: его дом будет единственным в своем роде – как снаружи, так и внутри. Главный архитектор поселка «Патроны Парк» Дмитрий Кузнецов рассказал, как строится работа по выбору архитектурных и планировочных решений.

Развитие загородной недвижимости – в фокусе внимания властей и банков. Сегодня приобрести жилье за городом можно, воспользовавшись сельской ипотекой или кредитом с господдержкой. Впрочем, уже летом ипотечные ставки в Иркутской области могут измениться. Вырастет и цена квадратного метра. По словам Антона Кондратьева, генерального директора УК «Система АМТ», многие иркутяне пользуются моментом и приобретают квадрохаусы в поселке «Горизонт» на Байкальском тракте уже сейчас. Кого и почему привлекает этот формат загородной жизни?

Как получать пассивный доход с акций Инвестирование в рынок акций — отличный способ сохранения и приумножения капитала. Но знаете ли вы, что можно зарабатывать не только на разнице цен бумаг при их покупке и продаже, но и получать прибыль на акции, не продавая их? О том, как это сделать, рассказывает Вадим Остапенко, директор филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Иркутске. Что делать, когда лимиты закончились. Россельхозбанк – о сельской ипотеке

После пандемии и вынужденной самоизоляции спрос на индивидуальные дома стал расти еще активнее. Этому способствует и общее снижение ставок по ипотеке, и меры господдержки в данном сегменте, и запуск сельской ипотеки. Спрос настолько высок, что лимиты периодически заканчиваются. Что делать? Как не «заморозить» сделку?

Копченая соль от Максима Агалова Герой нашей новой рубрики «Стартап» Максим Агалов – предприниматель со стажем. Свою бизнес-деятельность он начинал с сети апартаментов в Якутии, а сейчас живет в Иркутске и собирается производить кедровую соль. Продукт – совершенно новый на международном рынке – уже презентован на российской пищевой выставке в Москве.

«Год спорта» в Иркутске: чем уникален проект иркутян и как он покорил Россию 2021 год объявлен в Иркутске «Годом спорта». Событие решено сделать массовым и вовлечь в него как можно больше горожан. Для этого запланировано более двухсот мероприятий. Иркутский проект уникален. В апреле он был представлен на одном из крупнейших российских фитнес-мероприятий в Москве, и сразу шесть российских городов заявили о своем желании принять эстафету от Иркутска. Портал SIA.RU записал несколько цитат с пресс-конференции, посвященной открытию «Года массового спорта».

Компания En+ Group сообщает об успешной аттестации гидроагрегата №2 Иркутской ГЭС после полной замены. Техническое перевооружение гидроагрегата произведено в рамках программы модернизации гидроэлектростанций «Новая энергия», сумма инвестиций составила более одного млрд рублей.

Электричества хватит на всех В Иркутском районе введена новая подстанция «Столбово». Её мощности в два раза превышают мощности города Шелехова. Это открывает огромные инвестиционные перспективы для развития новых производств в районе. Однако на торжественном открытии подстанции Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group, говорил не только об амбициозных планах, но и о том, что мешает вводить новые подстанции быстрее, а также призывал строить энергоэффективные дома и устанавливать «умные» счетчики, потому что иначе и новые мощности могут закончиться быстро. «Трансформация компании невозможна без развития региона». En+ о новых проектах в Иркутской области

Модернизация ГЭС и алюминиевых заводов, благоустройство Цесовской набережной, восстановление Курбатовских бань, гостиницы «Ретро» и Иркутского ипподрома, строительство нового офисного центра и Международного центра водных ресурсов – компания En+ Group рассказала о проектах, которые планирует реализовать в Иркутской области в ближайшее время.