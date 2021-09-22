ИНК-Капитал и Российское энергетическое агентство намерены сотрудничать в области устойчивого развития

В ходе V Байкальского риск-форума (БРИФ’21), который проходит в Иркутске с 22 по 24 сентября, АО «ИНК-Капитал» и федеральное государственное бюджетное учреждение «Российское энергетическое агентство» («РЭА») Минэнерго России заключили соглашение о сотрудничестве в области устойчивого развития и ESG-практик. Документ подписали генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых и заместитель генерального директора «РЭА», руководитель Дирекции аналитического центра ТЭК Денис Дерюшкин.

Стороны намерены сотрудничать в рамках совместных инициатив и проектов, направленных в том числе на анализ и прогнозирование причин и последствий изменений климата, улучшение системы подготовки и повышение квалификации персонала ГК ИНК в области устойчивого развития, а также обмениваться лучшими практиками в области устойчивого развития.

Справочно:

АО «ИНК-Капитал», холдинговая компания ГК ИНК, занимается стратегически важной задачей внедрения изменений в деятельность группы компаний ИНК в соответствии с целями устойчивого развития (ЦУР), принятыми ООН в 2015 году, что важно не только для сохранения окружающей среды и развития территорий присутствия ГК ИНК, но и обеспечения надежного будущего как самой группы компаний, так и будущих поколений.