«Люди – это новая нефть». На БРИФе-2021 обсудили инвестиции в человеческий капитал

Завершающий день V Байкальского риск-форума открыла секция, посвященная инвестициям в развитие человеческого капитала. Ключевым тезисом для дискуссии, подчеркивающим его значение, стала фраза «люди – это новая нефть».

«Когда эту метафору ввели в обиход, я, занимаясь профессиональным аутсорсингом, не очень хорошо понимала ее значение, – заметила генеральный директор кадрового агентства Ancor Ирина Авдонина. – Но после того, как в прошлом году я пришла в сферу массового найма, с каждым новым проектом понимаю актуальность и применимость этого тезиса всё четче и четче». В том, что касается столь ценного ресурса, приходится исходить прежде всего из объективных демографических трендов. Ключевой из них – повышение среднего возраста в развитых странах.

«Старение населения в Европе происходит всё стремительнее, при этом молодых – потенциальных сотрудников, которых можно брать и обучать на перспективу, – становится всё меньше», – констатировала директор комплексных решений по подбору персонала Kelly Services CIS Александра Наумова. То же, пусть и в несколько меньшей степени, касается и России.

В таких условиях спрос на квалифицированных сотрудников будет только расти. «Мой личный вывод: прежде всего нужно выстраивать свой бренд работодателя, чтобы привлекать молодых, возможно, совсем без опыта, и обучать их, – заключила Наумова. – Нужно изменить и своё мнение о возрастных людях из категории 40-45+. Потому что, привлекая более взрослых людей, вы зачастую получаете гораздо больший эффект, чем от привлечения 25-30-летних».

Если в обучении уже состоявшихся специалистов новым навыкам хорошо зарекомендовала себя практика корпоративных университетов, то для подготовки молодежи нужна трансформация работы вузов.

«Мы ежегодно проводим конкурс среди выпускников вузов на довольно высокорейтинговые позиции в нашей компании, – привел пример ректор Корпоративного университета ПАО «Газпром нефть» Илья Дементьев. – В среднем 400 человек проходит отбор, одна позиция замещается. Она замещается не потому, что нам нужна одна – может быть, в этот момент требуется 20 или 30 специальностей, – а потому, что взять мы можем одного. Вот уровень разрыва сегодня между тем, что готовит государственная система подготовки кадров и что нужно высокотехнологичной компании. Единственный выход, который мы видим, – это партнерство, – резюмировал Дементьев. – Мы можем говорить о классическом партнерстве с техническим заказчиком и техническим исполнителем, когда компания не очень точно формулирует задание на подготовку, вузы не очень точно его исполняют, четыре года проходит, а результата нет. Есть другой подход, который компания сегодня использует: совладелец – совладелец. Когда мы говорим о совместном образовательном продукте – магистерских программах, в которых компания и вуз-партнер являются полноправными совладельцами и несут каждый свою, примерно равную ответственность за результат».

Директор корпоративного учебного центра Иркутской нефтяной компании Наталия Макарова напомнила, что работа с молодежью, которая является одной из целей устойчивого развития ООН, предполагает взаимодействие и со студентами, и с молодыми специалистами, и со школьниками. «Любой проект в этой сфере нацелен на формирование знаний, компетенций, вовлеченности персонала, – подчеркнула она. – И никак нельзя без четкого заказа бизнеса и понимания, зачем мы это делаем, а также комплексного подхода к работе». Работая с молодежью, компания помимо взаимодействия со школами-партнерами и создания ИНК-Классов прибегла к довольно старому, но проверенному средству – созданию студенческих трудовых отрядов. Первый из них летом 2021 года сформировало ООО «ИНК-СтройНефтеГаз» при поддержке правительства Иркутской области. Ребята трудились на строительной площадке Иркутского завода полимеров. А в октябре 2021 года стартует проект «Академия ИНК». Его цель – подготовка талантливых иркутских школьников к поступлению в профильные учебные заведения.

Международный Байкальский риск-форум (БРИФ) – первый практический форум по управлению рисками в истории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Организатором выступает ООО «Иркутская нефтяная компания».

V БРИФ проходит 20-24 сентября 2021 года. В этом году ключевой темой форума объявлено устойчивое развитие. Как достичь баланса в экономической, социальной и экологической сфере? Как бизнес может повлиять на каждую из них? Как будет проходить «зеленая» трансформация в различных отраслях экономики? На эти вопросы отвечают эксперты БРИФ’21 – собственники и топ-менеджеры крупных российских компаний, специалисты по устойчивому развитию, экологи, риск-менеджеры и экономисты.

Посмотреть трансляцию можно на YouTube-канале форума.