От грантовых конкурсов до комфортной среды: на БРИФе обсудили взаимодействие бизнеса с территориями присутствия

Внимание бизнеса к проблемам территорий растет, а социальное сотрудничество становится нормой. Времена, когда бизнес «заходил на территорию только за ресурсами и прибылью – далеко в прошлом», заявил заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Иркутской области» Виктор Теленкевич на секции Байкальского риск-форума, где обсуждалось взаимодействие бизнеса с территориями присутствия.
По его словам, теперь отношение к территории показывает рейтинг компаний: чем больше заботы о местном населении, инфраструктуре поселений, участия в общественной жизни, тем он выше. И привел в пример Иркутскую нефтяную компанию, назвав ее первой ласточкой социально-ориентированной компании.
Нина Вейсалова, президент Союза содействия коренных малочисленных народов Иркутской области считает: бизнес всегда должен помнить, что для эвенков и тофаларов тайга, в которой ведутся разработки месторождений, – дом родной. А к хозяевам надо и уважительно относиться, и находить общий язык. Вейсалова привела положительный пример – взаимодействие общин с ГК ИНК. Так, помимо подписания соглашений о партнерстве, компания помогает сохранять самобытность малочисленных народов. Всероссийский литературный конкурс на языках коренных малочисленных народов «Голос Севера» – яркое тому доказательство.
Особое внимание участников сессии вызвал доклад «Компания и территории: эволюция взаимодействия», представленный директором по внутренней информационной политике и коммуникациям АО «ИНК-Капитал» Сергеем Евчиком и главным специалистом по взаимодействию с профессиональными, отраслевыми ассоциациями и НКО Ларисой Богдаловой.
Политика компании на территориях присутствия меняется по мере развития бизнеса и повышения уровня вовлечения ИНК в ключевые сферы жизни северных районов Иркутской области. В последние несколько лет группа компаний делает ставку на проактивное системное участие в формировании повестки территорий. Это предполагает не только открытый диалог с жителями городов и поселков, но и их вовлечение в решение основных проблем, к примеру, в формирование комфортной городской среды.
– Мы бережно относимся к жизни, здоровью людей и уникальной природе нашего края, – сформулировал он главные постулаты компании на территории присутствия и представил проекты, реализуемые в разных сферах общественной жизни: от грантовых конкурсов по поддержке гражданских инициатив и культурных мероприятий до благотворительности. К слову, за пять лет ИНК поддержала гранты на общую сумму 1,25 млрд. рублей.
Одним из актуальных и востребованных мероприятий в Усть-Куте стала программа «Стоп ковид» благотворительного фонда Марины Седых. Она создана для местных жителей, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Благодаря ей уже 250 человек прошли восстановительное санаторно-курортное лечение. А в целом за пять лет на благотворительные цели было выделено 161 млн рублей.
Производственная деятельность ГК ИНК плотно связана с жизнью местного населения и от этого выигрывают все. Реализуются цели устойчивого развития компании, формируется комфортная среда городов и поселков.
Продолжением темы стало выступление ведущего архитектора агентства развития территории «Градостроительная школа» Анастасии Шешуковой. Она рассказала о всероссийском конкурсе создания общественных пространств для малых городов. Проект благоустройства нового городского центра «Речники» в Усть-Куте был выполнен при финансовой поддержке ИНК и выиграл грант Минстроя РФ. Уже весной следующего года начнутся работы, а в багаже социального опыта Иркутской нефтяной компании появился еще один проект создания комфортной среды проживания на территории присутствия.
Кроме представителей некоммерческих организаций, архитекторов, руководителей компаний в этой социально важной сессии приняли участие и ученые. Иннокентий Охлопков, директор Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Саха Якутия и Трофим Максимов, доктор биологических наук, заместитель председатель ФМЦ «Якутский научный центр СО РАН» поделились информацией о том, как бизнес помогает изучать популяцию тундровых диких северных оленей и, в целом, сохранять и преумножать фауну, которая является индикатором благополучия мерзлотных экосистем Якутии.
Участники сессии на примерах своих реализованных и текущих проектов показали, что внимание бизнеса к проблемам территорий только растет, а социальное сотрудничество становится нормой.
V БРИФ проходит 20-24 сентября 2021 года. В этом году ключевой темой форума объявлено устойчивое развитие. Как достичь баланса в экономической, социальной и экологической сфере? Как бизнес может повлиять на каждую из них? Как будет проходить «зеленая» трансформация в различных отраслях экономики? На эти вопросы отвечают эксперты БРИФ’21 – собственники и топ-менеджеры крупных российских компаний, специалисты по устойчивому развитию, экологи, риск-менеджеры и экономисты.
Посмотреть трансляцию можно на YouTube-канале форума.