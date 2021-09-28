От грантовых конкурсов до комфортной среды: на БРИФе обсудили взаимодействие бизнеса с территориями присутствия

Внимание бизнеса к проблемам территорий растет, а социальное сотрудничество становится нормой. Времена, когда бизнес «заходил на территорию только за ресурсами и прибылью – далеко в прошлом», заявил заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Иркутской области» Виктор Теленкевич на секции Байкальского риск-форума, где обсуждалось взаимодействие бизнеса с территориями присутствия.

По его словам, теперь отношение к территории показывает рейтинг компаний: чем больше заботы о местном населении, инфраструктуре поселений, участия в общественной жизни, тем он выше. И привел в пример Иркутскую нефтяную компанию, назвав ее первой ласточкой социально-ориентированной компании.

Нина Вейсалова, президент Союза содействия коренных малочисленных народов Иркутской области считает: бизнес всегда должен помнить, что для эвенков и тофаларов тайга, в которой ведутся разработки месторождений, – дом родной. А к хозяевам надо и уважительно относиться, и находить общий язык. Вейсалова привела положительный пример – взаимодействие общин с ГК ИНК. Так, помимо подписания соглашений о партнерстве, компания помогает сохранять самобытность малочисленных народов. Всероссийский литературный конкурс на языках коренных малочисленных народов «Голос Севера» – яркое тому доказательство.

Особое внимание участников сессии вызвал доклад «Компания и территории: эволюция взаимодействия», представленный директором по внутренней информационной политике и коммуникациям АО «ИНК-Капитал» Сергеем Евчиком и главным специалистом по взаимодействию с профессиональными, отраслевыми ассоциациями и НКО Ларисой Богдаловой.

Сергей Евчик, директор по внутренней информационной политике и коммуникациям АО «ИНК-Капитал».

Политика компании на территориях присутствия меняется по мере развития бизнеса и повышения уровня вовлечения ИНК в ключевые сферы жизни северных районов Иркутской области. В последние несколько лет группа компаний делает ставку на проактивное системное участие в формировании повестки территорий. Это предполагает не только открытый диалог с жителями городов и поселков, но и их вовлечение в решение основных проблем, к примеру, в формирование комфортной городской среды.

– Мы бережно относимся к жизни, здоровью людей и уникальной природе нашего края, – сформулировал он главные постулаты компании на территории присутствия и представил проекты, реализуемые в разных сферах общественной жизни: от грантовых конкурсов по поддержке гражданских инициатив и культурных мероприятий до благотворительности. К слову, за пять лет ИНК поддержала гранты на общую сумму 1,25 млрд. рублей.

Одним из актуальных и востребованных мероприятий в Усть-Куте стала программа «Стоп ковид» благотворительного фонда Марины Седых. Она создана для местных жителей, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Благодаря ей уже 250 человек прошли восстановительное санаторно-курортное лечение. А в целом за пять лет на благотворительные цели было выделено 161 млн рублей.

Производственная деятельность ГК ИНК плотно связана с жизнью местного населения и от этого выигрывают все. Реализуются цели устойчивого развития компании, формируется комфортная среда городов и поселков.

Продолжением темы стало выступление ведущего архитектора агентства развития территории «Градостроительная школа» Анастасии Шешуковой. Она рассказала о всероссийском конкурсе создания общественных пространств для малых городов. Проект благоустройства нового городского центра «Речники» в Усть-Куте был выполнен при финансовой поддержке ИНК и выиграл грант Минстроя РФ. Уже весной следующего года начнутся работы, а в багаже социального опыта Иркутской нефтяной компании появился еще один проект создания комфортной среды проживания на территории присутствия.

Анастасия Шешукова, ведущий архитектор агентства развития территории «Градостроительная школа».

Кроме представителей некоммерческих организаций, архитекторов, руководителей компаний в этой социально важной сессии приняли участие и ученые. Иннокентий Охлопков, директор Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Саха Якутия и Трофим Максимов, доктор биологических наук, заместитель председатель ФМЦ «Якутский научный центр СО РАН» поделились информацией о том, как бизнес помогает изучать популяцию тундровых диких северных оленей и, в целом, сохранять и преумножать фауну, которая является индикатором благополучия мерзлотных экосистем Якутии.

Участники сессии на примерах своих реализованных и текущих проектов показали, что внимание бизнеса к проблемам территорий только растет, а социальное сотрудничество становится нормой.