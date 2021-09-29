Как это было: видеоцитаты Байкальского риск-форума 2021

Вопрос четвертого энергоперехода, то есть замещения ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии – это реальность, в которой мы будем жить, считают спикеры Байкальского риск-форума-2021. При этом в ближайшие 20-30 лет углеводороды никуда не денутся, они по-прежнему будут формировать основу мирового энергетического баланса, но структура его изменится.

По мнению некоторых спикеров, антиуглеродная повестка – это вовсе не очередные проблемы для бизнеса, как сейчас всем кажется, а совершенно точно новые возможности. Однако времени на перестройку осталось мало. Как говорится, если через три дня начнется всемирный потоп, у нас есть ровно три дня, чтобы научиться жить под водой.

О чем еще говорили спикеры БРИФ-2021? Как будет проходить ESG-трансформация и переход экономики на «зеленые» рельсы? Как достичь баланса в экономической, социальной и экологической сфере? На эти вопросы ответили эксперты форума – собственники и топ-менеджеры крупных российских компаний, специалисты по устойчивому развитию, экологи, риск-менеджеры и экономисты.