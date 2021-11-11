Новая экономика, ESG, тренды инвестиций: что обсудят на «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

Открытый диалог с инвесторами, новые тренды в экономике, перспективные направления для инвестирования, устойчивое развитие и прорывные инфраструктурные проекты — в рамках 13-го Инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» состоится пять сессий. Форум пройдет 30 ноября — 1 декабря.

Основная тема форума в этом году — «Переосмысляя приоритеты в пользу устойчивого развития». Работа дискуссионной площадки откроется 30 ноября в 11:30 с макроэкономической сессии «Новая экономическая политика: климатическая и технологическая трансформация». На сессии будут затронуты вопросы денежно-кредитной и бюджетной политики России, изменения климата и экономики экосистем.

Второй день форума откроется сессией ВТБ Инфраструктурный холдинг «Инфраструктурные проекты как драйвер экономического роста», где эксперты обсудят возможности реализации прорывных проектов развития, ключевые показатели эффективности и критерии ESG в инфраструктуре, а также проблемы дебюрократизации строительства.

Продолжит второй день форума сессия «Капля в море или мощная волна? Влияние розничных инвесторов на фондовый рынок», организованная ВТБ Капитал Инвестиции. «За последние два года число инвесторов в России утроилось, а объем торгов физлиц на рынке акций США уже сопоставим с объёмом взаимных и хедж-фондов. Розничный инвестор становится все более значимой силой. Как стремительная демократизация меняет рынок, какие новые тренды создает, куда инвестировать в 2022 году, какие риски и возможности несут для фондовых рынков действия мировых ЦБ, ESG инвестирование, IPO на российских площадках и за рубежом — это и многое другое мы обсудим 1 декабря», — отметил главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» — старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

Завершит форум бизнес-сессия по вопросам устойчивого развития. «Проблема глобального потепления становится все более актуальной. Во всем мире говорят о необходимости снижения выбросов СО2, снижении потребления и переходе на альтернативные источники энергии. Однако принимаемые в ускоренном режиме меры не могут не отразиться на обществе. Необходимо думать о том, что многие развивающиеся страны сегодня не в состоянии перейти на зеленую энергию. О том, что, решая проблемы экологические, необходимо помнить о проблемах социальных, снижая уровень бедности и повышая уровень образования. Что первично в трех буквах — E-S-G? Не нужно ли изменить их последовательность? И как ESG-повестка влияет на Россию? Все это планируем обсуждать 1 декабря», — сказал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей — старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь.

Трансляции сессий и программу форума можно найти на официальном сайте.

Справка

Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» проводится с 2009 года. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей. Влиятельность и информативность форума для бизнес-сообщества была неоднократно отмечена рядом международных наград, в том числе IPRA Golden World Awards, Extel Survey, Communicate Magazine’s Corporate and Financial Awards.