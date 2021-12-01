Дерипаска и Набиуллина поспорили на форуме «Россия зовет!»

Миллиардер и основатель Русала Олег Дерипаска вновь раскритиковал ЦБ за повышение ставок.

– Вы все время двигаете кривую спроса вниз, и вам кажется, что таким образом у вас точка равновесия тоже сдвинется. А нужно обеспечить предложение. Я гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет, особенно если вас беспокоит реальная инфляция, – сказал он на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».

В качестве примера он напомнил главе Банка России Эльвире Набиуллиной о политике премьера Виктора Зубкова, при котором глава ЦБ занимала пост министра экономического развития, на примере свинины. «Он просто обеспечил необходимое предложение. Все бегали и строили эти свинокомплексы … Со свининой до сих пор нет никаких проблем», – подчеркнул Дерипаска.

Кроме того, он напомнил о наличии диспропорций в России.

– У нас есть две проблемы: социальные диспропорции… и территориальная диспропорция. Все засасывается в Москву. Отток средств из регионов колоссален… Давайте экспериментировать: дадим более мягкие условия в регионах Сибири и Дальнего Востока… Ничего не изменится здесь в Москве, если деньги будут влиты в организацию производства в районах Сибири и Дальнего Востока. Никакого влияния на инфляцию это гарантированно не окажет, – отметил Дерипаска.

По мнению Дерипаски, нужно наращивать предложение, вливать деньги в логистику, чтобы товары «двигались быстрее».

– Никто не будет вкладываться, когда стоимость кредита прогнозируется на уровне 10% в начале следующего года, – заявил основатель Русала.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ответ на критику денежно-кредитной политики отметила, что для расширения производства важен именно «длинный кредит». По ее словам, ставки по таким кредитам зависят не столько от ключевой ставки, сколько от ожиданий банков и финансовых рынков, какая будет инфляция в перспективе 5-10 лет.

– Мне кажется, картина гораздо сложнее, чем просто процентные ставки, – добавила она.

Она подчеркнула, что если бизнес сам не вкладывает в инвестиции заработанную прибыль, то «может, проблема в других вещах, а не только в процентной ставке».

Олег Дерипаска является постоянным критиком денежно-кредитной политики ЦБ. Во время пандемии в марте 2020 года в ответ на решение ЦБ не смягчать условия и сохранить ставку, он заявил, что Центробанк «пробил дно».

Во время дискуссии на Столыпинском форуме осенью 2020 года он отмечал, что «мы все находимся в кабале у банков. Возможно, это была неплохая идея – создать мегарегулятор, центр, где бы возникал капитал. Не получилось». Тогда он в очерерной раз подверг острой критике политику ЦБ, чем сорвал овации зала, и призвал правительство «перестать кормить Москву» за счет крупных компаний и регионов.