История + современность = комфортная среда. Евгения Пуляевская о реализации проектов на Цесовской набережной

Одна из основных тем, которая активно обсуждалась на VIII Байкальском саммите Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) – комплексное развитие застроенных городских территорий (РЗТ). Представители разных отраслей, погружённые в этот процесс, говорили о пробелах в законодательстве, инфраструктурных проблемах, возможностях частно-государственного партнёрства. И при этом все участники дискуссии отмечали, что Иркутск – чуть ли не единственный город в России, где частной компании En+ Group в рамках РЗТ удалось запустить и успешно реализовывать девелоперский проект по преобразованию исторического центра города – Цесовской Набережной.

Комплексный подход

Прекрасная возможность для специалистов увидеть, как сложный проект воплощается в жизнь, оценить его масштабы и задать интересующие вопросы коллегам – property-тур на «место событий».

В этом году одним из объектов, с которым организаторы саммита познакомили экспертов рынка недвижимости со всей страны – от Москвы до Владивостока, стала Цесовская Набережная. Компания En+ Group планирует здесь строительство жилого квартала с современным общественным пространством по проекту японского архитектора Кенго Кума, а также благоустройство прилегающей к нему части набережной Ангары, восстанавливает исторические здания – общественные бани Курбатова и Русанова, возводит Дом приёмов и новое офисное здание для своих сотрудников. Кроме этого, уже построены и эксплуатируются два инфраструктурных объекта, архитектурный облик которых соответствует стилистике конца XIX – начала XX века.

Экскурсию по набережной для участников и гостей саммита провела генеральный директор ООО «Прибайкалье» (входит в группу компаний En+ Group) Евгения Пуляевская. Она рассказала, что все перечисленные проекты сделают исторический центр города очень приятным местом для комфортного рекреационного времяпровождения на берегу Ангары. При этом комплексный подход к их реализации позволяет создавать так называемую человеколюбивую среду сразу на всей территории набережной.

– Этот факт очень важен для нас, потому что при точечной застройке ты заходишь за красивые здания и встречаешь что-то совершенно неудобоваримое, и это сводит на нет любую хорошую идею, – пояснила Евгения.

Кстати, благоустройство набережной – инициатива основателя компании En+ Group Олега Дерипаски. Проводимые предпринимателем инвестиционные проекты – важная часть развития городов Сибири, которые призваны повысить качество жизни и благосостояние жителей, препятствовать оттоку населения, привлечь квалифицированных специалистов, способствовать развитию потенциала территории.

Сейчас самые активные работы идут на площадке бань Курбатова и Русанова, где побывали участники саммита. В настоящее время практически завершена кирпичная кладка исторического фасада, идёт монтаж внутренних инженерных систем, кровельные и отделочные работы, чистовая отделка помещений.

Евгения также обратила внимание гостей на то, что здание воссоздаётся не только как памятник архитектуры. Сохраняя первоначальный функционал общественных бань, компания En+ Group создаёт современный гостинично-досуговый центр, который будет соответствовать всем современным параметрам качества, санитарным требованиям, экологическим нормам, и станет точкой притяжения горожан и туристов. Открытие Курбатовских бань запланировано в следующем году.

Планы не меняются

Но особенно подробно Евгения Пуляевская рассказала участникам property-тура о Японском квартале – флагманском проекте En+ Group на Цесовской Набережной.

– Мы хотим вернуть в центр Иркутска активную жизнь, чтобы по вечерам она здесь не замирала, а продолжалась в комфортных условиях: чтобы люди могли и гулять по красивой набережной, и ездить на велосипедах, и сидеть с кофе за столиками на свежем воздухе, или в уютных кофейнях, – поделилась Евгения.

По замыслу его автора, всемирно известного архитектора Кенго Кумы, комплекс включает в себя шесть жилых башен на едином стилобате, выполняющем функцию общественного пространства. Находиться он будет в тепловом контуре за счёт остекления, а значит, будет востребован круглый год.

– Плюс мы сейчас вместе с администрацией области и города активно погрузились в процесс подготовки проектно-сметной документации, а также необходимой для вхождения в федеральные госпрограммы по берегоукреплению, так как от оперативного решения этих вопросов зависит очень многое, – пояснила Евгения.

Размах происходящих преобразований и комплексный подход к ним произвёл впечатление на участников саммита. Общим мнением поделилась вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Елена Бодрова:

– Удивляет масштаб запланированных проектов, их продуманность и то, как удачно они вписываются в исторический контекст. Воплощенные идеи En+ Group оздоровят эту часть Иркутска, и через несколько лет она будет совершенно иной.