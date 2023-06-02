Опубликован список профессий, которые заменят нейросети и искусственный интеллект

Почти треть респондентов из Сибири, в том числе из Иркутской области (30%) опасаются за будущее своей профессии: 8% из них уверены, что угроза от нейросетей, искусственного интеллекта и автоматизации «точно существует», а 22% склонны считать, что угроза существует «скорее всего», показал опрос hh.ru и телеканала «Наука» среди соискателей Сибири. Большинство опрошенных, а именно 66%, в данный момент не видят таких рисков: 26% из них считает, что опасности «точно нет», а еще 40% - что «скорее нет».

В большей степени беспокоятся о замене своей профессии искусственным интеллектом специалисты в области маркетинга, рекламы и PR (43%), финансов и бухгалтерии (40%), административного персонала (40%), продаж и обслуживания клиентов (38%), а также управления персоналом, тренингов (33%).

Меньше всех тревожатся представители таких профессиональных областей, как стратегия, инвестиции, консалтинг (22%), производство, сервисное обслуживание (25%), юриспруденция (26%), информационные технологии (26%), транспорт, логистика и перевозки (31%).

На вопрос «допускаете ли вы, что нейросети могут заменить конкретно вашу профессию или должность?», большинство респондентов в регионе ответили отрицательно – 70%, и только 30% подтвердили, что видят такую вероятность.

Участникам исследования также предлагалось отметить, в каких профессиях нейросети способны заменить человека. Чаще всего опрошенные выбирали следующие специальности: переводчик (66%), аналитик данных (56%), специалист колл-центра (55%), бухгалтер (48%), корректор (45%), IT-специалист (40%) и редактор (40%).