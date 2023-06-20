РСХБ: энотуризм станет ключевой точкой роста экономики

Развитие энотуризма может увеличить доход винодельни на 1 млн рублей за один сезон. Об этом рассказал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов на площадке Петербургского международного экономического форума, выступая на сессии «Маршрут построен: тренды развития винного туризма».

Винный туризм – перспективное и быстро растущее направление в сфере отечественного гостеприимства. Рост популярности энотуризма в России может стать ключевой точкой роста экономики и регионов за счет создания новых рабочих мест и комфортных условий для малого бизнеса.

«Для небольших хозяйств винный туризм является одним из основных направлений диверсификации сбыта. Такие хозяйства никогда не будут чувствовать себя комфортно в отношениях с организованной розницей: сети, как правило, работают с большими объемами. Они также заведомо обладают большей рыночной силой, а это означает, что значительный процент прибыли остается внутри ритейла. Энотуризм дает возможность винодельням уйти от лобового столкновения с ритейлом и с крупными дистрибуторами и, таким образом, повысить свою маржинальность», - рассказал Андрей Дальнов.

В зависимости от величины винодельни винный туризм может приносить хозяйствам дополнительно от 10% выручки и еще больший процент прибыли. Одна винодельня может получать за экскурсионный сезон с июня по октябрь порядка 1 млн рублей.

На агрегаторе агротуризма Свое За Городом, запущенном Россельхозбанком, первый винный тур - на завод Шато Тамань - появился в сентябре 2021 года. Сейчас на ресурсе представлено более 50 энотуров. Наиболее востребованными у посетителей хозяйствами являются Абрау-Дюрсо, Шато Пино, Долина Лефкадия, Шато Тамань в Краснодарском крае, Массандра, Золотая Балка, Инкерман в Крыму, Эльбузд в Ростовской области и Левокумское в Ставропольском крае.

«В России туристы имеют возможность попробовать уникальные сорта, которые не так известны и понятны в мире, но обладают огромным потенциалом. Это автохтоны Долины Дона (Ростовской области) — Красностоп Золотовский и Цимлянский Чёрный, Крыма — Кокур Белый, Кефесия и другие. При этом зачастую, энотур в России – это единственный способ попробовать вина из локальных сортов винограда. Их трудно встретить в рознице, тем более в удаленных от мест производства регионах. В перспективе от года мы планируем увеличить количество винных туров на платформе Свое За городом до 100 и тем самым помочь рынку прирасти как минимум на 10%», - отметил Андрей Дальнов.

Винный туризм в России становится драйвером развития сельских территорий. Индустрия гостеприимства трудозатратна и для обслуживания винных туров в среднем в каждом отдельном случае прямо и косвенно создается порядка 10 рабочих мест.

Для винодела же энотуризм становится еще и эффективным инструментом маркетинга. По возвращении из тура, путешественники будут рассказывать об удачном опыте и угощать вином знакомых, неосознанно становясь амбассадорами бренда винодела.

Развитие винного туризма приведет к созданию локальных агротуристических кластеров. Дегустируя эксклюзивное вино, турист ожидает попробовать, например, и уникальные закуски. Таким образом, спрос на путешествия к местам виноделия даст толчок к производству локальных хлебных изделий, сыров, мясных деликатесов, овощей и зелени.