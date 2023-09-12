Русская Норвегия: сможет ли стать Дальний Восток новым винодельческим регионом России

Эксперты Россельхозбанка изучили потенциал виноделия Дальнего Востока и пришли к выводу, что в перспективе 10 лет регион имеет все шансы стать самым восточным винодельческим регионом России со своими ЗГУ и ЗНМП.

Глобальное изменение климата за последние 20 лет значительно повлияло на винодельческую карту не только мира, но и России: если раньше можно было выделить 2 винодельческих региона на юге страны, то сейчас все больше виноделен появляется в регионах, на первый взгляд не пригодных для виноградарства. Эксперты Россельхозбанка проанализировали винодельческий потенциал ДФО, терруар, оснащенность и подготовку кадров и пришли к выводу, что в перспективе 10 лет регион может стать самым восточным полноценным регионом-производителем вина в России.

Вижу землю

Согласно прогнозу Роскачества, в перспективе 5 лет количество винодельческих регионов может вырасти в 1,5 раза. В их число могут войти Астраханская, Тверская и Орловская области, Саратов и Дальний Восток. Земли последнего относятся к зоне рискованного земледелия, где ведение сельского хозяйства сопряжено с большой вероятностью полной или частичной потери урожая в связи с климатическими условиями. Но есть территория, чей терруар имеет высокий потенциал для виноградарства – это Приморский край с континентальным климатом и наличием холмов и склонов, создающего благоприятные условия для выращивания винограда преимущественно морозостойких сортов советской и европейской селекции: Солярис, Амурский Потапенко, Мариновский, Амурский Прорыв, Саперави Северный, Голубок и другие. Регион во многом схож с Норвегией, где в городке Телемарк расположена самая северная винодельня мира Lerkekåsa. Здесь делают как тихие вина, так и айсвайны.

Кадры решают все

Иметь подходящий терруар недостаточно для виноделия – значительная часть успеха принадлежит профессионалам: агрономам, технологам, виноделам и др. Ехать в исторически сложившиеся винные Краснодарский край и Крым уже не требуется – профильное образование можно получить в Дальневосточном Федеральном Университете, например, по специальности «Технология бродильных производств и виноделие». Кроме того, уже сейчас на территории Приморского края существует несколько виноделен, где будущие виноградари смогут применить все полученные знания на практике в рамках стажировки или выбрать практику в южных винодельческих регионах.

«Дальний Восток – самая удаленная территория России, но при этом ее аграрный потенциал раскрыт не до конца. И уж точно в последнюю очередь дальневосточные регионы можно рассматривать как зоны перспективного виноградарства, но при этом у того же Приморского края для этого есть все: и терруар, и кадры. Площади виноградников региона составляют около 100 га. Принадлежат они хозяйствам населения и фермерским хозяйствам, при этом переработкой и производством вина на продажу заняты лишь немногие из них. В советское время эксперименты по выращиванию винограда велись в Приморском крае, Хабаровском крае и на юге Сахалина, но периодические суровые зимы препятствовали развитию отрасли. Потепление и уменьшение континентальности климата открывает возможности для развития отрасли на Дальнем Востоке. С учетом растущего интереса к виноделию в регионе, можно прогнозировать увеличение площадей виноградников в Приморском крае до 200-300 га в течении следующих 2-3 лет, - отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов. – РСХБ, в свою очередь, оказывает аграриям региона не только финансовую, но и консультационную поддержку, предоставляя доступ к ресурсам экосистемы Свое, платформе обучения и поиска работы «Я в агро», а также к агрегатору агротуров «Свое за городом», где уже сейчас размещено более 30 туров в ДФО. Возможно, скоро их число увеличится за счет туров на виноградники и винодельни Приморского края.»