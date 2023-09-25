АТБ вновь начал предлагать ипотеку с господдержкой

Азиатско-Тихоокеанский банк возобновил программу ипотечного кредитования с государственной поддержкой. Кредит на покупку недвижимости предоставляется по ставке от 7,2% годовых.

Ипотека с господдержкой от АТБ позволит приобрести у юридического лица как готовое жильё – квартиру или таунхаус, – так и на этапе строительства.

Максимальная сумма зависит от региона. Для жилых помещений, расположенных на территориях Москвы, Московской области предоставляется кредит на сумму до 12 млн рублей, на других территориях России – до 6 млн рублей.

Срок кредита может составлять от 3 до 30 лет, первоначальный взнос – не менее 20%. Возраст заёмщика – от 21 года до 75 лет включительно на момент полного погашения ипотечного кредита с учётом того, что на момент оформления заявки максимальный возраст составляет не более 65 лет, а также при наличии созаёмщика, возраст которого на момент окончания кредита составляет не более 65 лет.

Ипотеку могут получить работающие граждане, самозанятые, пенсионеры, а также индивидуальные предприниматели и собственники бизнеса.

Оформить заявку на ипотеку с господдержкой можно на сайте АТБ, в офисах банка или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).