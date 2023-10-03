Эпоха геополитической турбулентности - надолго. На БРИФе обсудили, как работать бизнесу в новых условиях

С какими вызовами уже столкнулась экономика России и какие формируются прямо сейчас, каковы будут их последствия и что делать бизнесу - об этом рассуждали эксперты на секции БРИФ'23 «Ситуация в экономике и отрасли: вызовы и перспективы».

Фото А. Федорова

“Рост занятости опережает рост производительности”

Антон Струченевский, исполнительный директор - главный экономист аналитической службы Сбербанка SberCIB Investment Research отметил, что самый серьезный вызов с которым столкнулась экономика страны связан с необходимостью перестраивать модель экономического роста.

“Сейчас рост имеет интенсивный характер, но при этом производительность труда не увеличивается. Занятость растет гораздо быстрее, чем численность рабочей силы. Безработица находится на минимальных показателях - около 3%. Возникла конкуренция за работников, в результате зарплата растет быстрее производительности и формируются совершенно четкие признаки “перегрева” рынка. Это фундаментальная проблема, которая разгоняет инфляцию и вынуждает Центральный банк повышать процентную ставку.

Антон Струченевский, исполнительный директор - главный экономист аналитической службы Сбербанка SberCIB Investment Research. Фото А. Федорова

“Быстрого снижения ставки ЦБ ждать не придется”

Юрий Тулинов, старший вице-президент Росбанка, прогнозирует, что рубль закрепится в коридоре 90-95 рублей, но не раньше, чем удастся развернуть валютные потоки - вернуть экспортную выручку в страну или сократить импорт. Отчасти сокращению импорта будет способствовать снижение динамики кредитования, которая сегодня также “перегрета”.

“Быстрого снижения ставки ЦБ ждать не придется. Наш прогноз: после достижения 14% ключевая ставка опустится к 10% - но ближе к концу следующего года. Это будет влиять на динамику кредитования - ЦБ стремится, чтобы прирост кредитов в рублях (у корпоративных заемщиков на 30% по году, у физических на 20%) выходил на более умеренные темпы - около 10%".

С другой стороны, отмечает эксперт, в перспективе 2-3 лет, если не изменится санкционная политика, банки могут упереться в лимиты капитала, что также ограничит кредитование:

“Мы остались без западных финансовых рынков. На азиатских тоже нет потока желающих кредитовать российскую экономику, поэтому ресурсы придется брать внутри. Но одно дело, когда крупнейшие российские монополии кредитует весь мир, а другое дело, когда этим занимается только определенный пул российских банков, которые вынуждены поддерживать нормативы концентрации капитала”.

Фото А. Федорова

“Управлять теми рисками, которыми реально можем управлять”

Руководитель группы по управлению строительными проектами компании Kept Алексей Медников предложил компаниям отходить от привычных моделей прогнозирования и занять проактивную позицию:

“Наступившая эпоха геополитической конкурентности - это огромный цикл, который будет длиться 5, 10, 20 лет. Это будет период высокой инфляции, протекционизма отдельных стран. И наша задача - объективно смотреть на вещи и управлять теми рисками, которыми мы можем управлять. Формировать ускоренными темпами российскую инженерную школу для производства оборудования и технологий. Формировать рынок EPC-подрядчиков. Заново создавать школу проектирования, возрождать отраслевые проектные институты. Обеспечивать приток рабочей силы - повышать престиж отрасли, привлекать мигрантов”.