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Эпоха геополитической турбулентности - надолго. На БРИФе обсудили, как работать бизнесу в новых условиях

С какими вызовами уже столкнулась экономика России и какие формируются прямо сейчас, каковы будут их последствия и что делать бизнесу - об этом рассуждали эксперты на секции БРИФ'23 «Ситуация в экономике и отрасли: вызовы и перспективы».

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

“Рост занятости опережает рост производительности”

Антон Струченевский, исполнительный директор - главный экономист аналитической службы Сбербанка SberCIB Investment Research отметил, что самый серьезный вызов с которым столкнулась экономика страны связан с необходимостью перестраивать модель экономического роста.

“Сейчас рост имеет интенсивный характер, но при этом производительность труда не увеличивается. Занятость растет гораздо быстрее, чем численность рабочей силы. Безработица находится на минимальных показателях - около 3%. Возникла конкуренция за работников, в результате зарплата растет быстрее производительности и формируются совершенно четкие признаки “перегрева” рынка. Это фундаментальная проблема, которая разгоняет инфляцию и вынуждает Центральный банк повышать процентную ставку.

<p>Антон Струченевский, исполнительный директор - главный экономист аналитической службы Сбербанка SberCIB Investment Research. Фото А. Федорова</p>

Антон Струченевский, исполнительный директор - главный экономист аналитической службы Сбербанка SberCIB Investment Research. Фото А. Федорова

“Быстрого снижения ставки ЦБ ждать не придется”

 Юрий Тулинов, старший вице-президент Росбанка, прогнозирует, что рубль закрепится в коридоре 90-95 рублей, но не раньше, чем удастся развернуть валютные потоки - вернуть экспортную выручку в страну или сократить импорт. Отчасти сокращению импорта будет способствовать снижение динамики кредитования, которая сегодня также “перегрета”.

“Быстрого снижения ставки ЦБ ждать не придется. Наш прогноз: после достижения 14% ключевая ставка опустится к 10%  - но ближе к концу следующего года. Это будет влиять на динамику кредитования - ЦБ стремится, чтобы прирост кредитов в рублях (у корпоративных заемщиков  на 30% по году, у физических на 20%) выходил на более умеренные темпы - около 10%".

С другой стороны, отмечает эксперт, в перспективе 2-3 лет, если не изменится санкционная политика, банки могут упереться в лимиты капитала, что также ограничит кредитование:

“Мы остались без западных финансовых рынков. На азиатских тоже нет потока желающих кредитовать российскую экономику, поэтому ресурсы придется брать внутри. Но одно дело, когда крупнейшие российские монополии кредитует весь мир, а другое дело, когда этим занимается только определенный пул российских банков, которые вынуждены поддерживать нормативы концентрации капитала”.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

“Управлять теми рисками, которыми реально можем управлять”

Руководитель группы по управлению строительными проектами компании Kept Алексей Медников предложил компаниям отходить от привычных моделей прогнозирования и занять проактивную позицию:

“Наступившая эпоха геополитической конкурентности - это огромный цикл, который будет длиться 5, 10, 20 лет. Это будет период высокой инфляции,  протекционизма отдельных стран. И наша задача - объективно смотреть на вещи и управлять теми рисками, которыми мы можем управлять. Формировать ускоренными темпами российскую инженерную школу для производства оборудования и технологий. Формировать рынок EPC-подрядчиков. Заново создавать школу проектирования, возрождать отраслевые проектные институты. Обеспечивать приток рабочей силы - повышать престиж отрасли, привлекать мигрантов”.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова


<p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Антон Струченевский, исполнительный директор - главный экономист аналитической службы Сбербанка SberCIB Investment Research. Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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