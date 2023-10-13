Примсоцбанк запустил акцию «Ипотечное заЗемление»

С 11 октября по 03 ноября 2023 года приобрести земельный участок без первоначального взноса можно по сниженной процентной ставке.

Оформить ипотеку можно на покупку земельного участка или участка с постройками и жилым домом. Максимальная сумма кредита от стоимости земельного участка составит 150%. Таким образом у клиента есть возможность не только купить землю, но и получить сумму наличными на ее благоустройство, например, на бурение скважины, установку забора или септика.

Таким образом при покупке земельного участка стоимостью 1,0 млн.руб., клиент сможет получить максимум 1,5 млн рублей. При пробретении земельного участка с постройками или жилым домом, сумма кредита может быть увеличена еще на 50% от стоимости такого жилого дома.

– В последнее время мы наблюдаем повышенный спрос на покупку загородной недвижимости и земельных участков и разработали продукт, исходя из потребностей наших клиентов. Ключевая особенность уникальной программы – это возможность приобретения земельного участка без первоначального взноса, подчеркнул Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

В рамках акции кредит можно оформить на сумму от 300 000 до 5 млн. рублей. На срок от 1 года до 20 лет. Ставка от 15,5% до 16% годовых.

Узнать подробнее о программах ипотечного кредитования в Примсоцбанке и оставить заявку вы можете на официальном сайте банка либо по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02.

Срок действия акции - 11.10.2023 - 03.11.2023