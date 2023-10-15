Иркутская область в четыре раза увеличила экспорт макаронных изделий

Приангарье за девять месяцев 2023 года нарастило экспорт макаронных изделий в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Таких показателей удалось достичь благодаря реализации в Иркутской области регионального проекта "Экспорт продукции АПК", входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт"», – пояснил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Кроме того, улучшения показателей удалось достичь благодаря мерам по поддержке местных предприятий, например, предоставлению субсидий на развитие производства.

В этом году деньги – 5,9 млн рублей – получило ООО «Байкальская зерновая компания» – ведущий экспортер макаронных изделий из Иркутской области. Основной страной-потребителем данной продукции является Монголия.

Средство компания направила на покупку технологического оборудования, предназначенного для производства, хранения и упаковки макаронных изделий.