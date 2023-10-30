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Инвестор назвал самые безопасные варианты инвестиций в недвижимость Москвы

В 2023 году недвижимость Москвы продолжает привлекать инвесторов различного уровня. Столичный инвестор назвал самые безопасные сценарии инвестирования средств в размере от 6 до 10 млн рублей в недвижимость столицы.

— Пожалуй, самый простой и надёжный вариант, который подойдёт для тех, кто предпочитает стабильность и минимальные риски – это приобретение одно- или двухкомнатной квартиры, в домах, подлежащих реновации. Здесь можно рассчитывать на стабильный доход от аренды, а в будущем – на получение нового жилья, – считает Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Второй вариант, по мнению эксперта, — это флиппинг.

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– Это метод покупки квартир, требующих ремонта, с последующим их продажей после улучшения состояния. Тем не менее такой подход требует понимания не только рынка ремонта, но и юридической стороны вопроса. Особое внимание следует уделять причинам низкой стоимости объекта, чтобы избежать скрытых проблем.

Третий вариант — инвестирование в землю. Сегодня земельные участки также могут принести прибыль, но при этом необходимо тщательно изучать документацию, потенциальные ограничения и обременения.

Четвёртый вариант — это коммерческая недвижимость.

– Сейчас покупка офисных помещений с целью дальнейшей их аренды или деления на меньшие единицы для последующей продажи. Этот вариант позволяет увеличить стоимость квадратного метра, однако требует определённых навыков и знаний, –подчеркивает эксперт.


 


 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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