Иркутская область в лидерах среди регионов РФ по доле деревянного индивидуального жилищного строительства

Регион намерен и дальше активно развивать это направление. В планах – развитие типового многоэтажного деревянного домостроения, применение самых современных материалов – CLT-панелей, LVL-бруса, унипанелей.

В Совете Федерации 2 ноября состоялся круглый стол на тему «Перспективы развития деревянного домостроения в Российской Федерации». Участие в нем приняли Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и министр строительства региона Александр Галкин.

Напомним, поручение по развитию рынка деревянного домостроения с использованием домокомплектов отечественного производства дал президент Российской Федерации Владимир Путин.

– Команда Приангарья активно работает над задачей, поставленной Президентом. Мы первые в России возводим в сейсмоактивном районе – городе Байкальске четырехэтажный жилой дом из многослойных деревянных CLT-панелей. Этот опыт будет полезен для других регионов с сейсмической активностью. Ввод дома в эксплуатацию планируется в 4 квартале текущего года. Кроме того, не так давно было заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с Группой компаний «Сегежа», которая займется развитием деревянного домостроения в Иркутской области. Следующим этапом движения строительной отрасли регион видит развитие типового многоэтажного деревянного домостроения с применением современных материалов, - подчеркнул Глава региона Игорь Кобзев.

На сегодняшний день Иркутская область занимает четвертое место в стране по доле деревянного индивидуального жилищного строительства. По данным Иркутскстата, за последние шесть лет в Приангарье наблюдается рост ввода индивидуального деревянного жилья. По итогам 2022 года доля такого жилья составила 53,4 %. В среднем по России этот показатель равен 25,7 %.

В соответствии с соглашением между Правительством региона и Минстроем России, а также стратегий развития Иркутской области до 2030 года, в регионе планируется довести уровень ввода жилья до 2,3 миллионов тысяч квадратных метров. В Приангарье эту задачу планируют реализовать за счет механизма комплексного развития территорий (КРТ).

– Мы продолжаем развитие ИЖС на территории Иркутской области. Благодаря совместной работе с коллегами из Дом.РФ, Иркутская область является одним из лидеров среди субъектов РФ по реализации КРТ, неоднократно наша область была отмечена на федеральном уровне в части развития деревянного домостроения, – рассказал министр строительства Иркутской области Александр Галкин.

В Иркутской области деревянное домостроение осуществляется традиционным способом с использованием материалов из бруса. Формы и структуры могут варьироваться. Внедряются и новые методы, такие как: CLT-панели, LVL-брус, использование унипанелей. Кроме того, в регионе достаточно развито каркасное деревянное домостроение.

Как отметил Александр Галкин, несмотря на перспективы и тенденции к развитию, есть факторы, ограничивающие развитие деревянного домостроения. Эти ограничения связаны с высокой сейсмичностью региона и пожароопасностью материалов.

В целях широкого внедрения деревянных конструкций на территории РФ Минстрой России и МЧС России утвердили План мероприятий (дорожную карту) по развитию деревянного домостроения на период до 2024 года. Документ предусматривает организацию совместной работы ведомств с АФК «Система» и Ассоциацией деревянного домостроения по совершенствованию технического регулирования и расширению области применения конструкций из дерева.