Итоги октября на вторичке: спрос снизился, но цены продолжают рост

Средние цены кв.м. на вторичном рынке РФ в октябре выросли на 1,8%. Рост цен не только сохранился, но и ускорился, отмечают аналитики ЦИАН. Объемы сделок в некоторых городах были рекордными.

– В октябре цена квадратного метра в предложении на вторичном рынке в среднем по анализируемым локациям увеличилась сразу на 1,8% - это максимум с марта 2022 г. (тогда “квадрат” за месяц подорожал на 2,8%). Несмотря на признаки охлаждения рынка (снижение спроса, более частое снижение цен в конкретных лотах), рост цен не только продолжился, но и ускорился - в августе и сентябре “квадрат” подорожал на 1,5%, до этого с мая прошлого года ежемесячная динамика не превышала +-1%. Относительно октября 2022 г. “квадрат” в среднем по анализируемым локациям дороже на 10,7%, – отмечают эксперты.

Ожидаемое повышение ставки ЦБ привело к росту числа сделок на вторичном рынке - покупатели стремились совершить сделку до того того, как вырастут ипотечные ставки. Ажиотаж привёл к тому, что объемы сделок в некоторых городах были рекордными.

– Так, например, в августе в столице было заключено 17,5 тыс. сделок - это рекордный для летних месяцев результат (значения близки к декабрьским, когда на рынке традиционно высокий спрос), в сентябре сделок было чуть меньше – 17 тыс., спрос остался на высоком уровне. В Санкт-Петербурге рост числа сделок продолжился и в сентябре: в августе было заключено 10,9 тыс. сделок, в сентябре - 12,3 тыс. – результат выше, чем во время ажиотажного спроса в марте прошлого года.