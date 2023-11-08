Альфа-Банк провел масштабный форум с производителями строительной техники из Китая и России

Альфа-Банк провел Alfa Construction Forum — это уже не первое масштабное мероприятие, посвященное взаимодействию с Китаем.

На форуме обсудили закупку и перспективы развития в России китайской строительной, дорожной, бурильной, горнодобывающей, горно-шахтной и металлообрабатывающей техники. Кроме того, эксперты рассказали об инновациях из Китая, расчетных предложениях, а также таможенном оформлении, утилизационных сборах, аренде спецтехники и логистике.

Среди участников были крупнейшие российские и китайские компании, в том числе Sany, LiuGong, FESCO и другие компании, влияющие на индустрию строительной техники. Партнером форума стал Международный конгресс промышленников и предпринимателей, международная общественная организация, объединяющая деловые круги из 21 страны и действующая более 30 лет.

Мероприятие было не только познавательным, но и прикладным. В рамках нетворкинга гости форума могли узнать, как развивается рынок, найти надёжных партнёров для развития бизнеса в Китае и России, выбрать финансовые инструменты для увеличения продаж на российском рынке, завести полезные бизнес-знакомства в области спецтехники Китая и России. Альфа-Банк также организовал переговоры между российскими и китайскими участниками.

«Альфа-Банк много лет занимает лидирующие позиции во внешнеэкономической деятельности, а с 2020 года — мы три года подряд еще и лидер цифровизации ВЭД. Развитие бизнеса с Китаем для нас стратегически важно. Наша миссия — стать для бизнеса банком номер один по работе с Китаем, поэтому мы предлагаем самые лучшие решения для импортеров и экспортеров, создаем инфраструктуру и консалтинговый сервис для работы с Китаем, а недавно получили разрешение ЦБ открыть 2 филиала в Китае. Это уже второе масштабное специализированное событие для бизнеса, которое мы организуем для участников ВЭД, и мы планируем сделать это хорошей традицией, так как видим отклик рынка. В следующем году у нас запланирована серия таких мероприятий, мы расскажем о них в ближайшее время», — прокомментировал Олег Сысуев, Председатель Совета директоров Альфа-Банка.