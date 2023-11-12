Купить или построить: Сбер рассказал, как выгоднее осуществить мечту о собственном доме

Домклик на круглом столе «Что сейчас происходит на ипотечном рынке в целом и какие тренды можно отметить в отношении ипотечного кредитования ИЖС» рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке и строительстве собственного дома, что выгоднее — покупка или стройка, а также какие для этого продукты и инструменты есть у Сбера.

Алексей Чапик, исполнительный директор Домклик Сбербанка по работе с рынком первичного жилья:

«Существует три ключевых аспекта, на которые важно обратить внимание при приобретении частного дома: его расположение, техническое состояние и юридические вопросы. Если перед вами стоит вопрос: купить дом или построить самому, важно понимать, какие критерии вы берёте во внимание. Конечно, первым критерием для многих станут финансовые затраты. В этом случае дешевле построить дом, чем купить готовый. В среднем на рынке готовые дома дороже на 30-40%, чем стоимость строительства. Но тут важно учитывать, что стоимость строительства может сильно вырасти в процессе, например, если у вас нет достаточно квалификации и вы решили заниматься стройкой самостоятельно, а также если стройка затянется по времени, так как сейчас на рынке очень высокие темпы роста цен на строительные материалы. Еще один важный для многих критерий — длительность ожидания жилья. Если скорость для вас наиболее приоритетна, то выбор стоит сделать в пользу готового жилья. В среднем постройка дома занимает 8-10 месяцев».

Он отметил, что в новом разделе «Построить дом» на Домклик клиенты могут решить все вопросы с загородной недвижимостью в одном месте: узнать, как построить дом, купить земельный участок и оформить ипотеку Сбера на ИЖС. В разделе представлен каталог проектов домов от аккредитованных подрядчиков, с которыми доступна ипотека Сбера на ИЖС без залога и поручителей. Каждая компания, которая размещает в этом разделе свои проекты, прошла не только аккредитацию, а также дополнительную проверку экспертами. «Наша цель — собрать в одном месте проекты тех подрядчиков, в которых мы действительно уверены и которых можем рекомендовать нашим пользователям», — подчеркнул Алексей Чапик.

Мария Никитина, руководитель направления загородной недвижимости Домклик Сбера:

«С октября 2023 года Сбер упростил подачу заявки на ипотеку и запустил новые формат получения ипотеки. Теперь клиент может подать одну универсальную заявку на ипотеку и получить одобрения сразу по всем ипотечным программам, которые ему доступны. Кроме этого, мы предлагаем множество дополнительных сервисов, которые призваны упростить жизнь наших клиентов, например, электронная регистрация сделки, сервис безопасных расчетов».

Спикер добавила, что огромное значение имеет цена и срок исполнения работ — не все готовы ждать «проверенного» застройщика или соглашаться на проект стоимостью в несколько раз выше запланированной суммы. «Все хотят увидеть вживую реализованные проекты — чем богаче портфолио застройщика, больше фото и видео, тем выше шансы, что выбор клиента будет сделан в его пользу», — отметила она.

По словам Марии Никитиной, если говорить о проектировании частных домов, то одинаковую важность имеют финансовый фактор — подробная смета, цена и сроки работ, а также технический — непосредственно планировки, применяемые технологии и другие характеристики. «Важны также описания строительных материалов — так как клиент не контролирует весь процесс самостоятельно, а отдает его “наоткуп” застройщику, важно обращать внимание даже на такие детали, чтобы быть уверенным в выборе наиболее правильных решений», — резюмировала она.