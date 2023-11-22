«Слата» приглашает на конференцию местных производителей

Торговые сети «Слата», «Пятерочка», «ХлебСоль» «Красный Яр», «Батон», Сбер и Центр «Мой бизнес» приглашают всех на IV региональную конференцию местных производителей. Масштабное мероприятие состоится 6 декабря в здании Сбербанка по адресу: Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10.

В программе мероприятия:

– Пленарная сессия директоров торговых сетей – «Пятерочка» территории Восток, «Слата», «Красный Яр»

– Экспертная сессия коммерческих директоров

– Опыт сотрудничества предпринимателей с сетями

– Награждение лучших производителей «Итоги года»

– Выставка товаров региональных производителей

– А также консультации для предпринимателей от специалистов Центра «Мой Бизнес», «Сбер», торговых сетей: «Пятерочка», «Слата» и «Красный Яр».

Дата и время: 6 декабря 2023 года, с 13:00 до 18:00,

Адрес: Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10.

Вход на территорию Сбербанка только по документу, удостоверяющему личность (паспорт или водительское удостоверение)

Регистрация на мероприятие обязательна. Зарегистрироваться можно по ссылке

Онлайн-трансляция будет доступна для всех.

Запись прошлых конференций можно посмотреть здесь