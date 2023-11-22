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«Слата» приглашает на конференцию местных производителей

Торговые сети «Слата», «Пятерочка», «ХлебСоль» «Красный Яр», «Батон», Сбер и Центр «Мой бизнес» приглашают всех на IV региональную конференцию местных производителей. Масштабное мероприятие состоится 6 декабря в здании Сбербанка по адресу: Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10. 

В программе мероприятия:

– Пленарная сессия директоров торговых сетей – «Пятерочка» территории Восток, «Слата», «Красный Яр»
– Экспертная сессия коммерческих директоров
– Опыт сотрудничества предпринимателей с сетями
– Награждение лучших производителей «Итоги года»
–  Выставка товаров региональных производителей
– А также консультации для предпринимателей от специалистов Центра «Мой Бизнес», «Сбер», торговых сетей: «Пятерочка», «Слата» и «Красный Яр».

Дата и время: 6 декабря 2023 года, с 13:00 до 18:00,
Адрес: Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10. 
Вход на территорию Сбербанка только по документу, удостоверяющему личность (паспорт или водительское удостоверение)
Регистрация на мероприятие обязательна. Зарегистрироваться можно по ссылке
Онлайн-трансляция будет доступна для всех.
Запись прошлых конференций можно посмотреть здесь


/ Сибирское Информационное Агентство /
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