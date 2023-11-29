Минсельхоз не ожидает значительного повышения цен на продукты в декабре

К январю можно ожидать снижения средних цен на морковь, капусту и картофель. Об этом пишут «Известия».

К новогодним праздникам на продовольственном рынке традиционно наблюдается рост розничных цен, что связано с увеличением спроса. Хотя министерство не ожидает их значительного увеличения выше среднемноголетних колебаний.

– К примеру, в настоящее время цены производителей на сырое молоко на 3,9% ниже, чем годом ранее, – сказали в пресс-службе Минсельхоза. – Низкий уровень цен на сырье отражается на минимальной динамике стоимости готовой продукции – как у производителей, так и в рознице.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев проинформировал, что в конце этого года ритейлеры и поставщики столкнулись с непростой проинфляционной ситуацией на некоторые категории продукции. Помимо сезонного фактора производители объясняли рост оптовых цен подорожанием импортного сырья, топлива, логистики, запчастей к оборудованию, удобрений и ветеринарных препаратов, колебаниями курса валют. При этом цены на молочную продукцию, хлеб, свежемороженую рыбу остаются стабильными, добавляет эксперт.

– В предновогодние недели в магазинах растут продажи и покупательский трафик на 20–30%, – говорит Караваев. – Традиционно перед Новым годом незначительно дорожают в оптовом звене икра, кондитерские изделия, но после праздников цены стабилизируются.

Ранее стало известно, что недельный средний чек россиян продолжает рост. 819 рублей в среднем оставлял на кассе среднестатистический российский покупатель на прошедшей 47-й неделе (с 20 по 26 ноября 2023 года). Таким образом, средний чек за неделю прибавил 9 рублей или 1,1%. Тренд устойчивого роста среднего чека продолжается семь недель подряд.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек вырос на 119 руб. или на 17%. Традиционно третья неделя каждого месяца сопровождается авансовыми выплатами на работе для многих россиян, что отражается на желании совершить дополнительные траты. Хотя и рост цен на продукты и товары первой необходимости не стоит сбрасывать со счетов.