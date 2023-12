«Зарплатная гонка» закончилась

Ресурсы бизнеса исчерпаны, считают опрошенные РБК эксперты.

Темпы роста заработных плат в России в сентябре 2023 года замедлились: реальные зарплаты (то есть за вычетом инфляции) увеличились на 7,2% в годовом выражении против 9,5% в августе, номинальные начисленные – на 13,6% против 15,1% месяцем ранее. В то же время уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 2,9% (как с поправкой на сезонность, так и без).

В России сформировался устойчивый рынок труда соискателя, заявили РБК во ВНИИ труда Минтруда России. Повышенный спрос, а значит, высокие зарплатные предложения существуют в производственных отраслях, строительстве, IТ-секторе, логистике.

Согласно прогнозу социально-экономического развития в 2024-2026 годах ожидается увеличение номинальных заработных плат в среднем на уровне 7,7% в год, а также рост реальной заработной платы на 2,5%, сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития. В совокупности с ростом доходов в целом это будет обеспечивать прогнозируемый уровень потребительской активности, уверены там.

Ранее стало известно, что зарплаты в IT за год выросли на 8,5%. Наиболее высокий темп прироста зарплатных предложений за год SuperJob отмечает в IT-сфере (+8,5% в номинальном выражении без учета инфляции), по отношению к январю 2023 года зарплаты в IT выросли более чем на 6%. Рекордным по темпу прироста зарплат в IT оказался ковидный 2021 год – средние рыночные зарплатные предложения работодателей выросли более чем на четверть.