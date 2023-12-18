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Набиуллина: Безадресную льготную ипотеку нужно завершать в июле

Кредитование населения по-прежнему растёт высокими темпами, особенно льготная ипотека, заявила в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она считает, что в июле 2024 года её следует сворачивать.

 

– Выдачи жилищных кредитов на рыночных условиях замедлились, но массовые льготные программы существенно ослабляют трансмиссию наших решений.  Доля льготной ипотеки в жилищном кредитовании продолжает расти – в ноябре на неё пришлось 80% объёма выданной ипотеки.

Она добавила, что необеспеченное потребительское кредитование за последние месяцы несколько замедлилось с пиковых значений.

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Что касается семейной ипотеки, глава ЦБ отметила, что семейная ипотека является примером адресной ипотеки.

– Мы считаем, что вот как раз безадресную льготную ипотеку, которая запускалась, как антикризисная мера, нужно завершать в июле. А параметры семейной ипотеки  требуют обсуждения. Прежде всего, это будет решение правительства, – отметила Эльвира Набиуллина.

Напомним, что в пятницу, 15 декабря, правительство внесло ряд изменений в параметры льготных ипотечных программ. В частности, первоначальный взнос по льготной ипотеке увеличен до 30%, а максимальный размер льготного кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составляет 6 млн руб.  По мнению экспертов, это должно охладить интерес к льготной ипотеке и повыситься качество кредитов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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