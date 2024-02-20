Иркутская область заняла 25 место в рейтинге регионов России по перспективности трудоустройства

Аналитики hh.ru представляют рейтинг регионов страны по перспективности трудоустройства в начале 2024 года. В дальнейшем рейтинг регионов будет обновляться ежеквартально.

Каждый показатель имеет свой вес, который влияет на итоговый балл региона. Так, нормированный показатель на основе отношения медианной зарплаты к прожиточному минимуму составляет 30% в итоговом балле, нормированный показатель на основе отношения hh.индекса по региону к hh.индексу по РФ – 20%, «перевёрнутый» уровень безработицы (чем он выше, тем должен быть ниже рейтинг региона) – еще 20%, а доля резюме со статусом готовности к переезду «не готовы к переезду» (без изменений) – 15%, «перевёрнутая» доля резюме со статусом готовности к переезду «хочу переехать» (чем выше доля, тем должен быть ниже рейтинг региона) – еще 15%.

«В основу оценки регионов с точки зрения перспективности и привлекательности построения карьеры легли объективные статистические показатели. Например, мы учли уровень предлагаемой заработной платы и то, как она соотносится с прожиточным минимумом, учли уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места, уровень безработицы, а также стремление жителей региона переехать куда-либо ради трудоустройства. Это позволило уйти от субъективной и стереотипной оценки и продемонстрировать, что найти хорошую работу, которая обеспечит достойный уровень жизни, сегодня можно не только в столице (более того – Москва не вошла даже в топ-10)», – комментирует Александр Ильин, аналитик hh.ru и автор методологии рейтинга.

Лидером рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в начале 2024 года стала Республика Татарстан, набравшая 77,42 балла.

На одну активную вакансию в регионе приходится 3,3 резюме (по РФ в целом конкуренция за рабочие места чуть выше – 3,5). Медиана предлагаемой зарплаты составляет 59 600 рублей, при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения – 14 317 рублей. Среди соискателей региона 79% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду и только 1%, наоборот, хотели бы уехать из Татарстана.

Примечательно, что Москва оказалась только на 65 месте (68,19 балла). Столь низкая позиция объясняется более высокой, чем по стране в целом, конкуренцией за рабочие места (4,8 резюме на вакансию), а также низким соотношением медианной заработной платы к прожиточному минимуму (84 400 рублей к 25 879 рублей).

Среди регионов Сибирского ФО наиболее высокие позиции в рейтинге заняла Кемеровская область (18 место среди 84 регионов страны, 74,46 баллов), далее на 19 месте – Новосибирская область (73,40 баллов). Иркутская область заняла 25 место (72,65 баллов), Омская область – 31 место (72,48 баллов), Красноярский край – 34 место (72,21 балл), Алтайский край – на 45 месте (71, 39 баллов), Республика Хакасия – 49 место (71,14 баллов), Республика Алтай – 61 место (69,18 баллов), Томская область – 66 место (68,16 баллов) и замыкает список Республика Тыва, она заняла 69 место (67,68 баллов).