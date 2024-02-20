Альфа-Банк запустил бесплатную образовательную платформу для предпринимателей — «Курс»

Платформа «Курс» поможет предпринимателям в России создать и развивать своё дело.

Бесплатная образовательная платформа поможет российским предпринимателям найти ответы на главные вопросы в бизнесе: как создать и развивать бизнес, где искать новые источники дохода и финансирования, как грамотно вести бухгалтерию и найти первых сотрудников.

Платформа «Курс» стала результатом совместной работы Альфа-Банка и делового медиа RB.RU. Сейчас на платформе «Курс» доступно 7 курсов по самым важным темам для начала бизнеса: подбор сотрудников, управление командой, регистрация бизнеса и основные шаги при запуске, риски по 115-ФЗ, выход на маркетплейсы, первые продажи.

В ближайшее время будут опубликованы курсы по личному бренду для бизнеса, запуску франшизы, налогообложению, привлечению финансирования, отчетности для предпринимателей, маркировке рекламы и другие.

При разработке курсов основатели платформы опирались на опыт предпринимателей и отталкивались от реальных потребностей, чтобы сделать материалы максимально прикладными. Уже в этом году на платформе «Курс» будут представлены вебинары, квизы и другие форматы для самостоятельного бизнес-образования, а также полезные для малого бизнеса разделы, такие как шаблоны документов. У пользователей платформы также будет возможность задать любой вопрос экспертам Альфа-Банка.

Платформа «Курс» будет располагаться на домене издания RB.RU и станет крупным и постоянно обновляемым специальным проектом. Помимо собственных курсов, на платформе планируется размещать совместные программы с партнерами — компаниями из разных отраслей рынка с глубокой экспертизой в конкретной теме.

«Мы всегда поддерживаем предпринимателей как с точки зрения выгодных и необходимых предложений, так и создавая благоприятную среду для развития бизнеса. Только в прошлом году мы запустили «Фонд немалого бизнеса», благодаря которому предприниматели могут громко о себе заявить, создали новый формат нетворкинга по всей стране — Альфа-Конфу. Запуск образовательной платформы — ещё один шаг навстречу предпринимателям», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

RB.RU — издание о бизнесе и технологиях. Его ключевые преимущества — качественный образовательный контент и активное бизнес-комьюнити.