Малый и средний бизнес ожидает роста выручки в ближайшие месяцы

Согласно показателям Индекса RSBI, который в январе вырос до 55,8 пункта, малый и средний бизнес в начале года сохраняет высокую деловую активность, чему способствуют оптимистичные ожидания предпринимателей на ближайшие три месяца в части продаж.

Компонента Продажи остановила трехмесячное падение и перешла к росту, практически сравнявшись с высокими показателями лета. Компонента Кадры немного снизилась, но остается в зоне устойчивого роста, так как предприниматели сохраняют оптимизм, несмотря на сложности с фактическим наймом. Компонента Кредиты также немного снизилась на фоне высокой ключевой ставки, но по-прежнему выглядит уверенно за счет сохраняющейся доступности кредитов для МСП. Компонента Инвестиции остается в зоне роста, указывая на высокую инвестиционную активность бизнеса.

«В январе рост предпринимательской активности малого и среднего бизнеса ускорился. Так, компании оптимистично оценивают свои продажи в новом году и видят перспективы расширения бизнеса, что говорит о сохранении устойчивого развития в предпринимательстве. В то же время мы отмечаем предпосылки к охлаждению спроса на кредиты в сегменте, что может стать сдерживающим фактором для дальнейшего роста деловой активности. Поэтому в ближайшее время будут особенно востребованы льготные программы кредитования бизнеса», - сказал Кирилл Тихонов, старший вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Изменение индекса по компонентам, в п.п.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ, Magram Market Research

Основные тренды

Компонента Продажи восстановилась после спада в декабре и находится на пиковых значениях, сравнимых с летними показателями. При этом существенное улучшение по сбыту наблюдалось в торговле и сфере услуг. Фактором роста стал устойчивый спрос в начале года, плановые закупки и активное импортозамещение.

Треть опрошенных предпринимателей ожидает роста выручки, что стало максимумом за последние шесть месяцев. Также только 22% респондентов, а это на 11 п.п. ниже показателя прошлого месяца, ожидают сокращения продаж – и это минимальные значения с середины 2023 года.

Фактические показатели сбыта в январе остались сдержанными ввиду сезонного снижения торговой активности в начале года. Ухудшение продаж отметили 34% респондентов против 20% тех, у кого выручка увеличилась.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСП

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ, Magram Market Research

Компонента Кадры остается в области устойчивого роста, несмотря на небольшое снижение. Предприниматели стали более пессимистичны: 6% компаний намерены сокращать сотрудников – это максимум за последние три месяца. При этом 28% МСП планируют наращивать штатные единицы, что остается выше среднего, которое равно 22%, за последние три года.

Фактический найм по-прежнему осложнен сохраняющимся дефицитом кадров. Расширяли штат только 12% компаний – это минимум с весны 2023 года. Однако число сокращений также снизилось с 21% в декабре до 17% в январе.

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСП

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ, Magram Market Research

Компонента Инвестиции осталась в зоне уверенного роста. Планируют расширение бизнеса 31% предпринимателей, что вблизи исторического максимума. Фактические показатели инвестактивности немного снизились в условиях сезонности: на 2 п.п. до 22% сократилась доля тех, кто наращивал инвестиции в бизнес.

Фактические и ожидаемые инвестиции в компаниях МСП

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ, Magram Market Research

Компонента Кредиты немного снизилась из-за роста доли отказов по кредитам. Отказ по заявке на кредит получили 7% компаний. Впервые с сентября 2023 года, до 2%, выросла доля тех, кто не уверен, что при обращении за кредитом, его заявка будет одобрена.

Снижение доли уже имеющих кредит на 4 п.п. было нивелировано ростом числа МСП, получивших одобрение нового займа – 18%. Уровень одобрений при этом остается высоким, что указывает на сохранение доступности кредитов.

Изменение доступности банковского кредита в компаниях МСП

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ, Magram Market Research

Индекс RSBI по размерам бизнеса

Индексы по всем сферам бизнеса в январе выросли, оставаясь на уровне уверенного роста. Индекс среднего бизнеса достиг исторического максимума и составил 63,2 пункта. В среднем сегменте наблюдается существенный рост по сбыту, а также повышение кадровой активности. При этом фактором роста малого бизнеса также стало улучшение ситуации с наймом, а в сегменте микробизнеса подъем показателя был обусловлен улучшением ожиданий МСП по выручке.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research, НАФИ

Индекс RSBI по видам деятельности

В январе индекс RSBI вырос у сферы торговли и услуг, при этом снизился в сфере производства. Также индекс сферы торговли впервые с осени 2020 года превысил показатель деловой активности производства.

Драйвером роста активности бизнеса в сфере торговли стало значительное улучшение продаж в начале года, как фактических, так и ожидаемых. В сфере услуг индекс также вырос за счет оптимизма предпринимателей в части сбыта. Примечательно, что в производстве фактором снижения, напротив, стало ухудшение фактической ситуации с продажами.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research, НАФИ

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону. В январском опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1815 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации.