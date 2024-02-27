ИНК приняла на работу почти 3000 человек в 2023 году

По итогам 2023 г. штат Иркутской нефтяной компании (ИНК) увеличился почти на 3000 человек. Это в том числе сотрудники Иркутского завода полимеров, который ИНК строит в Усть-Куте.

ИНК в 2023 г. приняла на работу 2843 человека, сейчас штат компании превышает 16 тысяч специалистов. ИНК создает рабочие места во всех регионах присутствия – Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия). Местные жители составляют 70% от общего числа сотрудников.

Почти половину принятого в 2023 г. штата составляют сотрудники Иркутского завода полимеров, который планируется запустить в конце 2024 г. Уже сегодня предприятию требуются инженеры-технологи, машинисты компрессорных установок, операторы и аппаратчики. После ввода в эксплуатацию на предприятии будут работать 1600 специалистов.

С целью подготовки будущих кадров Иркутский завод полимеров запускает программу «Преемник», адресованную жителям Усть-Кута. Участники программы пройдут обучение на заводе под руководством опытных наставников, а затем приступят к самостоятельной работе. Программа предусматривает официальное трудоустройство с первого дня обучения и обучение за счет компании, профильное образование для участия не требуется.

ИНК готовит и привлекает специалистов со школьной скамьи. Программа «Школа-Вуз-ИНК» действует с 2018 г. и включает в себя ИНК-Классы в Усть-Куте, а также ряд программ для студентов. В частности, корпоративные группы, подготовка по системе «Вуз-ИНК», практика на месторождениях и стажировки в офисе. Молодым специалистам адресованы программы адаптации и поддержка наставников на рабочих местах.