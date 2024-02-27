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Названы самые востребованные вакансии в Иркутской области

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Преобладает спрос на рабочие профессии. На сегодняшний момент на рынке труда более 35 тыс. разных предложений работодателей, по рабочим профессиям – большинство. Об этом рассказал глава регионального Минтруда Кирилл Клоков.

– Самая востребованная профессия – водитель грузового автомобиля с заработной платой до 78 тысяч рублей. Остается большой спрос и на электрогазосварщиков: в среднем их зарплата составляет 79 тысяч рублей. В числе популярных значится вакансия курьер. Спрос на их услуги вырос в четыре раза. Это связано с тем, что жители активно стали пользоваться доставкой: продуктов, товаров, документов, – прокомментировал Кирилл Клоков.

Традиционно есть спрос на строителей (каменщиков или бетонщиков), машинистов, наладчиков станков с программным управлением, монтажников трубопроводов, поваров, охранников, электромонтеров, специалистов по добыче нефти и газа, администраторов, слесарей по металлоконструкциям, животноводов, продавцов продовольственных товаров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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