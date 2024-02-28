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Иркутская область выступила за продление льготной ипотеки в регионе

Помимо Приангарья продлить действие льготной программы хотят 10 субъектов: Томская, Курская, Брянская, Калужская, Белгородская, Ивановская, Пензенская и Тамбовская области, а также Республика Мордовия и Приморский край. Об этом узнали «Известия».

Некоторые субъекты РФ даже обращались к федеральным властям по вопросу продления льготной ипотеки на местном уровне. Так, власти Тамбовской области призывали правительство РФ включить ее в перечень пилотных регионов, в которых программа может быть внедрена в обновленном виде. А минстрой Курской области предлагал корпорации ДОМ.РФ расширить льготы для отдельных категорий граждан.

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В Минфине заявили «Известиям», что вопрос продления льготной ипотеки в отдельных регионах рассмотрят во время мониторинга и модификации госпрограмм.

Ранее эксперты рассказали, что рынок недвижимости в 2024 году ждет охлаждение. Причина в повышении процентной ставки ЦБ и, как следствие, ставки по ипотеке. В последние месяцы 2023 года покупатели старались оформить кредиты по ранее одобренным условиям, в начале этого года сроки старых одобрений истекут, и рынком начнут править более высокие ипотечные ставки.

К тому же ужесточаются условия по льготным программам. Уже повышен первый взнос по льготной ипотеке с 20% до 30%, некоторые банки, например, Сбер, начали взимать с застройщиков комиссию за оформление льготных ипотек. Многие семьи, рассчитывавшие на кредитные средства, будут вынуждены отложить покупку или снизить требования к жилью.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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