Иркутский проект победил в федеральном конкурсе новостроек ТОП ЖК-2024

28 февраля были определены победители федерального градостроительного конкурса ТОП ЖК-2024, организатором которого выступает ЕРЗ.РФ. В рамках конкурса авторитетное жюри выбирает лучшие жилые комплексы в каждом регионе России и в целом в стране. В числе победителей в этом году оказался проект иркутской компании ГРАНДСТРОЙ, который стал победителем в номинации «Лучший многоэтажный комплекс-новостройка в Российской Федерации». Награждение победителей состоялось на выставке "Российская строительная неделя" в Москве.

Проекты ГК ГРАНДСТРОЙ – СОЮЗ PRIORITY и SUNCITY – ранее уже становились победителями конкурса ТОП ЖК в Иркутской области. В этом году проект иркутского девелопера вышел в финал федеральной премии.

Отбор участников проводился путем предварительного сбора информации о преимуществах строящихся жилых комплексов. По каждому из них собраны данные по 133 параметрам, большинство из которых перекликаются со стандартом комплексного развития территорий, разработанным Минстроем и ДОМ.РФ. В этом году в конкурсе приняли участие более 1400 проектов со всей России. Оценку проектов в рамках конкурса осуществляют независимые от застройщиков эксперты, рекомендованные некоммерческими объединениями строителей, проектировщиков, застройщиков. Всего утверждено 17 критериев оценки жилых комплексов, в числе которых: социальная инфраструктура, дворовые пространства, безопасность, архитектура, фасады, входные группы, подъезды, лифты, инженерные системы, среда для маломобильных граждан.

Жюри федерального конкурса высоко оценило проект ЖК СОЮЗ PRIORITY, комплекс занял первое место в номинации «Лучший комплекс-новостройка в Российской Федерации. Многоэтажные дома».