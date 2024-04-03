ИЖС: от стройки – к сборке. Андрей Богданов, СК «Победа», о том, как масштабировать частное домостроение

Что такое индустриальное домостроение в сегменте индивидуального жилищного строительства? Ответ на этот вопрос знают в СК «Победа», которая с 2017 года развивает на региональном рынке ИЖС использование домокомплектов заводского производства. Как отмечает директор «Победы» Андрей Богданов, сейчас компания уже не строит, а собирает дома как конструктор – от фундамента до кровли. О преимуществах такой технологии для застройщиков, потребителей и финансовых организаций – в нашем материале.
Победная экономия ресурсов
Вопрос, как сэкономить время и деньги на возведение частного дома, оказывается, волнует не только будущего собственника, но и ответственного подрядчика. В частности, СК «Победа» с самого начала своей деятельности искала технологичные решения, которые позволили бы масштабировать частное домостроение.
– Это сейчас индустриальное строительство – трендовая тема в ИЖС, а мы об этом задумались ещё в 2017 году и опередили рынок, потому что перед нами стояла задача – одновременно строить больше десяти домов в разных локациях, с хорошим качеством, контролировать процесс и не тратить на это огромное количество ресурсов, – рассказал Андрей Богданов.
Изучив разные технологии по домокомплектам, в том числе деревянным, «Победа» решила использовать в ИЖС опыт строительства многоквартирных зданий из сборного железобетона. Так – в коллаборации с компанией «Сибавиастрой» – родился продукт «Победа».
– Первоначально это был просто сборный железобетон в однослойном исполнении. Мы построили первый выставочный дом, продемонстрировали его клиентам и постепенно начали развивать эту компетенцию. Вместе с ещё одним партнёром – конструкторским бюро им. Якушева – запроектировали базовые технологии, потом создали собственный проектный инженерный центр, который позволяет проектировать разные дома, – пояснил Андрей Богданов.
Сейчас в портфеле компании три базовых технологии: однослойные панели «Победа 2.0», трёхслойные стеновые панели «Победа 3.0» и «Победа 3.1» – разрезной конструктив, крупноблочные стеновые трёхслойные панели.
От фундамента до кровли
Все строительные конструкции – и стеновые панели, и плиты перекрытия, которые использует «Победа», изготавливаются в заводских условиях.
– Сейчас мы не только сам железобетон пропагандируем, но и говорим о домах, в которых все элементы конструкции заводского изготовления: у нас есть сборные фундаменты, стены в разном исполнении – однослойном, трёхслойном, крупноблочном, а также сборные кровли. Всё это делается для того, чтобы перейти от понятия «стройка» к понятию «сборка» – с гарантированным качеством и высокой скоростью возведения.
Сборка домокомплекта осуществляется сразу на участке, куда с разных заводов-производителей доставляются разные детали. На площадке эти детали, как конструктор, достаточно быстро – в пределах недели – собираются, после чего конструктив дома уже готов для дальнейших работ.
Быстро и качественно
Как отметил Андрей Богданов, использование готовых конструкций даёт строительным компаниям сразу несколько преимуществ. Во-первых, сокращение издержек за счёт темпов сборки домов, во-вторых, возможность контроля. Например, сейчас «Победа» одновременно строит около 15 домов, причём в разных местах, что не мешает управлять этим процессом.
Короткий срок сборки домокомплектов и экономия на проектировании, так как все конструкции модульные, выгодны и для девелоперов: для них в компании могут разработать любой модельный ряд и привязать его к территории. К специалистам «Победы» обращаются из разных регионов и городов: Костромы, Челябинска, Казани.
Девелопмент по-новому
Помимо частного подряда, у «Победы» есть и собственные девелоперские проекты.
– Работа с частными заказчиками очень помогает в девелопменте, – поделился Андрей Богданов. – Для нас это огромный практический полигон реальных решений. Мы на острие рынка, мы видим и слышим, чего хочет потребитель. Лучшие решения, опробованные на частных заказах, мы включаем в свои проекты.
Первый из них – клубный посёлок «Элемент» в категории бизнес-класса. Сейчас компания готовит следующий – поселок комфорт-класса «Панорама 360».
– Смотрим и другие территории, в том числе комплексного развития, где планируем проекты в массовом сегменте, с применением типовых линеек. Это и индивидуальные дома, и блокированные дома, и, возможно, малоэтажные многоквартирные дома. Не секрет, что создание мультиформатных посёлков сегодня является заметным трендом на загородном рынке.
Интересно для всех
По словам Андрея Богданова, в технологии строительства индивидуальных домов из сборного железобетона есть плюсы и для финансовых организаций: прозрачная оценка себестоимости строительства, контроль расходования материалов. А для конечного потребителя преимущество заключается прежде всего в заводском качестве конструктива и в экономии на этапе отделки объекта.
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– Кроме того, правительство планирует ввести льготную ипотечную ставку при строительстве индивидуальных домов с использованием готовых домокомплектов специализированным застройщиком. Мы внимательно следим за этим процессом и сейчас проходим аккредитацию на получение эскроу-счетов по договорам подряда, – рассказал директор СК «Победа». Он подчеркнул, что компания готова участвовать в проектах комплексной застройки территорий и как производитель, и как подрядчик, и как девелопер.
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