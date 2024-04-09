«Мы все считали, что дешёвый энерготариф – это наше счастье. На самом деле, проклятие»

80% индивидуальных жилых домов в Иркутском районе строят без специального утепления. И как говорят эксперты, при текущем, низком, энерготарифе вкладываться в утепление дома экономически невыгодно. Однако некоторые застройщики всё же не экономят и инвестируют в энергоэффективные технологии уже сейчас. Почему, в интервью SIA.RU рассказал руководитель девелоперской компании MetaEstate Дмитрий Кузнецов:

– Мы, конечно, делаем наши дома энергоэффективными, внедряем и энергосберегающие технологии, и рекуперацию, и тёплые полы, и светопрозрачные конструкции со всеми отражающими историями, и дополнительное утепление. Но мы это делаем не потому, что это модно и даже не потому, что это экономически оправдано. При нашем сегодняшнем тарифе на электроэнергию это вообще неинтересно делать по большому счёту, но мы это делаем. Почему?

Дело в том, что любой дом имеет риск морального устаревания. То есть, вы построили себе шикарный дом, в хорошем посёлке, а через 10 лет он упал в цене в два раза, потому что какие-то важные моменты были не учтены. Например, энергоэффективность.

Мы не знаем, какими будут тарифы на электроэнергию через 10 лет, через 20 лет, поэтому применяем самые современные технологии уже сейчас, чтобы ликвидность дома оставалась на высоте. И наши дома будут оставаться ликвидным и через 30 лет. В случае роста стоимости электроэнергии, они резко становятся эффективными. Если тариф вырастет до 2 руб., то инвестиции в энергоэффективность отобьются лет за 10, если тариф вырастет до трёх рублей – за пять, если до 5 рублей – за полтора года.

Ещё полгода назад мы думали, что так будет всегда, что дешёвый тариф на электроэнергию – это наше счастье. А на самом деле, это проклятие. При таком тарифе никому не интересно развивать сети. Вот поэтому и развитие нашего региона останавливается. Я, конечно, не пропагандирую за высокий тариф, но так или иначе к этому надо готовиться. Это, наверное, неизбежность.