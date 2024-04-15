Конфликт Ирана и Израиля: что ждать от рынка

Нервозность российского рынка ощущалась уже на прошлой неделе.

Реакция Ирана ожидалась и последовала жестче, чем предполагало большинство экспертов, отмечает эксперт, директор инвестиционной компании «Центум» Сергей Малых:

– Иранский политики сделали свой ход с пониманием, что США будут сдерживать Израиль. Так, по сути, и произошло. Ущерб Израилю ограничен. Золото, видимо, откроется в районе $2450. Наш рынок – некая солянка: нефтянка скорее всего откроется с гэпом вверх, ГМК Норильский никель – вниз, банки – сдержанно. Я пока склоняюсь к открытию вверх .

Эксперт добавил, что нервозность российского рынка чувствовалась на прошлой неделе, и рынок закладывал нечто подобное в стоимость активов. При этом он подчеркнул, что среднесрочная цель по индексу Мосбиржи остаётся на уровне 3550.