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Конфликт Ирана и Израиля: что ждать от рынка

Нервозность российского рынка ощущалась уже на прошлой неделе.

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Реакция Ирана ожидалась и последовала жестче, чем предполагало большинство экспертов, отмечает эксперт, директор инвестиционной компании «Центум» Сергей Малых:

– Иранский политики сделали свой ход с пониманием, что США будут сдерживать Израиль. Так, по сути, и произошло. Ущерб Израилю ограничен. Золото, видимо, откроется в районе $2450. Наш рынок –  некая солянка: нефтянка скорее всего откроется с гэпом вверх, ГМК Норильский никель – вниз, банки – сдержанно. Я пока склоняюсь к открытию вверх .

Эксперт добавил, что нервозность российского рынка чувствовалась на прошлой неделе, и рынок закладывал нечто подобное в стоимость активов. При этом он подчеркнул, что среднесрочная цель по индексу Мосбиржи остаётся на уровне 3550.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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