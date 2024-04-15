Иркутская область заняла 57 место в России по уровню потребительского спроса

Ежемесячные траты одного жителя региона на продукты составили 27,4 тыс. рублей. Данные приводит РИА Новости.

Место Регион Среднедушевые ежемесячные потребительские траты 7 Новосибирская область 36,5 тыс. руб. 26 Красноярский край 32,2 тыс. руб. 39 Республика Бурятия 28,8 тыс. руб. 57 Иркутская область 27,4 тыс. руб.

Согласно результатам исследования, средние потребительские расходы в России на душу населения в месяц в 2023 году составляли 37 тысячи рублей. Из них на покупку товаров ушло 27 тысяч рублей, на оплату услуг 8,4 тысячи рублей, а на питание в общественных местах 1,6 тысячи рублей.

У регионов-лидеров среднемесячные расходы в денежном выражении намного выше средних по стране. В частности, средний москвич в месяц тратит 66 тысяч рублей, житель Сахалинской области – 51 тысячу рублей, а петербуржец – 50 тысяч рублей. В целом в 21 регионе ежемесячные потребительские расходы превышают среднероссийский уровень.

На другом полюсе находятся регионы, в которых население тратит мало. В 11 регионах потребительские расходы не превышают 25 тысяч рублей на человека в месяц по итогам 2023 года, а в четырех регионах среднедушевые расходы меньше 15 тысяч рублей в месяц.