Курьерам в Иркутской области готовы платить до 143 тыс. рублей

Эксперты hh.ru проанализировали вакансии для курьеров в Иркутской области, и выяснили, как по итогам первого квартала года изменился спрос на этих специалистов и сколько им готовы платить.

За первый квартал 2024 года в Иркутской области было открыто около шестисот вакансий для курьеров, и это на 10% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В целом по стране спрос на этих специалистов вырос существенно больше, на +71%.

Согласно данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», рыночный диапазон зарплат, который работодатели указывают в вакансиях для курьеров, в Иркутской области составляет 80,4 – 143,6 тыс. рублей. В первом квартале прошлого года зарплатные предложения были чуть скромнее: от 63 тыс. рублей до 128 тыс. рублей.

В данный момент работодатели не испытывают недостатка в кандидатах: на одну вакансию для курьеров в регионе приходится 8,8 резюме потенциальных кандидатов, что выше нормы для рынка труда (показатели нормы: 4 – 7,9 резюме на вакансию). Данные значения соотношения спроса и предложения говорят о том, что у соискателей, рассматривающих трудоустройство по данной специальности, могут быть сложности с поиском работы, в силу высокой конкуренции за рабочие места.

Самые частые требования к кандидатам на позиции курьеров, которые предъявляют работодатели, это честность, работоспособность, быстрая обучаемость, вежливость, аккуратность, наличие водительского удостоверения категории B (для курьеров на автомобиле), умение пользоваться навигатором, трудолюбие, внимательность, умение ориентироваться по карте, деловое общение, а также доброжелательность.