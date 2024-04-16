Новости

Курьерам в Иркутской области готовы платить до 143 тыс. рублей

Эксперты hh.ru проанализировали вакансии для курьеров в Иркутской области, и выяснили, как по итогам первого квартала года изменился спрос на этих специалистов и сколько им готовы платить.

За первый квартал 2024 года в Иркутской области было открыто около шестисот вакансий для курьеров, и это на 10% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В целом по стране спрос на этих специалистов вырос существенно больше, на +71%.

Согласно данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», рыночный диапазон зарплат, который работодатели указывают в вакансиях для курьеров, в Иркутской области составляет 80,4 – 143,6 тыс. рублей. В первом квартале прошлого года зарплатные предложения были чуть скромнее: от 63 тыс. рублей до 128 тыс. рублей.

Читайте также:

Какие меры планируют власти для адаптации образования к потребностям российской экономики?
15 апреля 2024
Компании активно зазывают бывших сотрудников обратно на работу
10 апреля 2024

В данный момент работодатели не испытывают недостатка в кандидатах: на одну вакансию для курьеров в регионе приходится 8,8 резюме потенциальных кандидатов, что выше нормы для рынка труда (показатели нормы: 4 – 7,9 резюме на вакансию). Данные значения соотношения спроса и предложения говорят о том, что у соискателей, рассматривающих трудоустройство по данной специальности, могут быть сложности с поиском работы, в силу высокой конкуренции за рабочие места.

Самые частые требования к кандидатам на позиции курьеров, которые предъявляют работодатели, это честность, работоспособность, быстрая обучаемость, вежливость, аккуратность, наличие водительского удостоверения категории B (для курьеров на автомобиле), умение пользоваться навигатором, трудолюбие, внимательность, умение ориентироваться по карте, деловое общение, а также доброжелательность.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кадровый голод":
Все материалы сюжета (534)


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Остров Ольхон: в Хужире модернизируют электросети для развития туризма
Аэрофлот вводит услугу перевозки животных на соседнем кресле
Байкал в пятерке самых популярных мест отдыха у россиян на время летних отпусков
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес